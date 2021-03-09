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"الإرياني": التصعيد الإيراني باليمن والمنطقة امتداد لسياساتها منذ الثورة الخمينية

قال إن "الحوثي" يهدد بتعميق الأزمة واستمرار نزيف الدم وتقويض الحل السلمي

عدَّ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التصعيد الإيراني الخطير في اليمن والمنطقة امتدادًا للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية، وعقيدة تصدير الثورة، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن تصعيد النظام الإيراني سياساته العدائية ناتج مما اعتبرته طهران نهجًا جديدًا للإدارة الأمريكية، وهو نهج يتجاهل تاريخ التورط الإيراني في إشعال أزمات المنطقة، وأيديها الملطخة بالدماء‏ في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وحذّر الإرياني من أن التصعيد الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أذرعها الطائفية، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، يهدد بتعميق الأزمة، وإطالة أمد الحرب، واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا تُحمد عقباها‏.

واستغرب الوزير اليمني من الصمت الدولي على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، الذي شجعها على التمادي في أنشطتها الإرهابية. مطالبًا المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الإيراني تنفيذًا لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، وحفظ السلم والأمن الدوليَّين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

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"الإرياني": التصعيد الإيراني باليمن والمنطقة امتداد لسياساتها منذ الثورة الخمينية
سبق

عدَّ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التصعيد الإيراني الخطير في اليمن والمنطقة امتدادًا للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية، وعقيدة تصدير الثورة، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن تصعيد النظام الإيراني سياساته العدائية ناتج مما اعتبرته طهران نهجًا جديدًا للإدارة الأمريكية، وهو نهج يتجاهل تاريخ التورط الإيراني في إشعال أزمات المنطقة، وأيديها الملطخة بالدماء‏ في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وحذّر الإرياني من أن التصعيد الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أذرعها الطائفية، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، يهدد بتعميق الأزمة، وإطالة أمد الحرب، واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا تُحمد عقباها‏.

واستغرب الوزير اليمني من الصمت الدولي على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، الذي شجعها على التمادي في أنشطتها الإرهابية. مطالبًا المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الإيراني تنفيذًا لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، وحفظ السلم والأمن الدوليَّين.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:13 AM
اخر تعديل
09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:25 AM

"الإرياني": التصعيد الإيراني باليمن والمنطقة امتداد لسياساتها منذ الثورة الخمينية

قال إن "الحوثي" يهدد بتعميق الأزمة واستمرار نزيف الدم وتقويض الحل السلمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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عدَّ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التصعيد الإيراني الخطير في اليمن والمنطقة امتدادًا للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية، وعقيدة تصدير الثورة، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وتفصيلاً، أوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن تصعيد النظام الإيراني سياساته العدائية ناتج مما اعتبرته طهران نهجًا جديدًا للإدارة الأمريكية، وهو نهج يتجاهل تاريخ التورط الإيراني في إشعال أزمات المنطقة، وأيديها الملطخة بالدماء‏ في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وحذّر الإرياني من أن التصعيد الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أذرعها الطائفية، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، يهدد بتعميق الأزمة، وإطالة أمد الحرب، واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا تُحمد عقباها‏.

واستغرب الوزير اليمني من الصمت الدولي على السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، الذي شجعها على التمادي في أنشطتها الإرهابية. مطالبًا المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الإيراني تنفيذًا لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة، وحفظ السلم والأمن الدوليَّين.

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