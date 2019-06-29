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"التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقود

قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة واحتمال وقوع حادث

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقود
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:09 PM

"التجارة" تستدعي 24 مركبة نيسان لخلل في مضخة الوقود

قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة واحتمال وقوع حادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 24 مركبة "نيسان باترول" 2020- 2021.

وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة؛ مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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