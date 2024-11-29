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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10810.60 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال لـ 189 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والصناعات الكهربائية، وجبسكو، وسابتكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.24%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والتصنيع، أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 110 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10810.60 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والصناعات الكهربائية، وجبسكو، وسابتكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.24%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والتصنيع، أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 110 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10810.60 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال لـ 189 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 22.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والصناعات الكهربائية، وجبسكو، وسابتكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.24%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والتصنيع، أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 110 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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