"الشؤون الإسلامية" تنفذ 58 ألف جولة رقابية على مساجد المملكة

خلال ثلاثة أسابيع.. تزامنًا مع الموجة الثانية لجائحة "كورونا"

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 23,574 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، ذلك خلال الأسبوع الثالث، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثلاثة أسابيع 58.296 جولة رقابية، إنفاذًا لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الثالث منذ بدء تنفيذ تعميم الوزير آل الشيخ القاضي بتكثيف الجولات الرقابية بمساجد المملكة تزامنًا مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وذكر التقرير أن الوزارة رصدت 485 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين عولجت فورًا، ليصل ما رُصد من المخالفات على منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء خلال الثلاثة أسابيع 816 مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات وفتح المساجد حسب تعميم الوزارة.

وبلغ عدد المساجد التي رُصد فيها تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الثالث 1.959 مسجدًا عولجت الملاحظات فيها فورًا، ليصل مجموع المرصود خلال الأسابيع الثلاثة 3.241 مخالفة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار هذه الجولات الرقابية التي يقوم بها مراقبو المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، مجددة تأكيد أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الجميع حال ملاحظة قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد بالاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.