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"خالد بن سلطان" لـ"سبق": نحن على موعد مع عودة بطولة المملكة.. ولـ "هواة التطعيس" بطولات

قال: اكتمال بناء حلبة القدية يوسع من سباقات السيارات والدراجات النارية

عبد الملك سرور - سبق: يواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بقيادة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد نجاحاته المتلاحقة.

وكان رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، أسّس في عام 2007 مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريق “الفيصل للسباقات”، الذي شارك في عدة بطولات من بينها كأس العالم للراليات الصحراوية الـ”كروس كاونتري”.

وفي تصريح لـ "سبق" عن الحلبة العالمية بكورنيش جدة، ومدى الاستفادة منها طوال العالم، قال الأمير خالد: "الحلبة مؤقته كما هي حلبة الدرعية وتتميز بالسرعة، ولا تناسب جميع أنواع سباقات السيارات والدراجات النارية، كونها حلبة شوارع ضيقة المسار وعدم وجود الهروب الآمن، وستستثمر محلياً على مدار السنة، مع اكتمال حلبة القدية، بمشيئة الله، حينها ستتوسع المشاركات والسباقات المحلية على مدار الموسم ".

وعن النجاح الكبير الذي حققه رالي حائل في نسخته الأخيرة قال رئيس الاتحاد: "مع نجاح رالي حائل العالمي، نحن على موعد بمشيئة الله مع عودة بطولة المملكة مجدداً في أكثر من منطقة في المملكة وانطلاق 5 راليات من ضمنها رالي داكار وجولتين لبطولة العالم".

وأكد الأمير خالد نية الاتحاد تنظيم بطولات لهواة "التطعيس" بعد التنسيق مع الجهات الراعية والشركاء.

وعن استضافة البطولات قال الأمير: "البطولات العالمية تدعونا للفخر بأننا أصبحنا أهم بلد تستضيف فعاليات وسباقات عالمية تخص السيارات والدراجات النارية حيث نستضيف الفورومولا ١ والفورمولا إي واكستريم ورالي داكار وما فيه أي بلد يستضيفها جميعا ونحن نعتز بإمكانيات بلدنا".

محطات بارزة في مسيرة رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية:

- استضافة السعودية رالي داكار وجولات من بطولة العالم للفورمولا إي وبطولة العالم للفورمولا ١.

2002: دخل مجال رياضة السيارات.

2003: شارك في سباق فورمولا البحرين.

2006: تلقى تدريبات في أكاديمية فورمولا BMW.

2007: أسس فريق الفيصل للسيارات.

2017: تولى رئاسة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.


2020: حصل على شخصية العام في قطاع السيارات.

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كأس العالم للراليات الصحراوية كروس كاونتري حلبة القدية السيارات الدراجات النارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلطان" لـ"سبق": نحن على موعد مع عودة بطولة المملكة.. ولـ "هواة التطعيس" بطولات
سبق

عبد الملك سرور - سبق: يواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بقيادة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد نجاحاته المتلاحقة.

وكان رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، أسّس في عام 2007 مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريق “الفيصل للسباقات”، الذي شارك في عدة بطولات من بينها كأس العالم للراليات الصحراوية الـ”كروس كاونتري”.

وفي تصريح لـ "سبق" عن الحلبة العالمية بكورنيش جدة، ومدى الاستفادة منها طوال العالم، قال الأمير خالد: "الحلبة مؤقته كما هي حلبة الدرعية وتتميز بالسرعة، ولا تناسب جميع أنواع سباقات السيارات والدراجات النارية، كونها حلبة شوارع ضيقة المسار وعدم وجود الهروب الآمن، وستستثمر محلياً على مدار السنة، مع اكتمال حلبة القدية، بمشيئة الله، حينها ستتوسع المشاركات والسباقات المحلية على مدار الموسم ".

وعن النجاح الكبير الذي حققه رالي حائل في نسخته الأخيرة قال رئيس الاتحاد: "مع نجاح رالي حائل العالمي، نحن على موعد بمشيئة الله مع عودة بطولة المملكة مجدداً في أكثر من منطقة في المملكة وانطلاق 5 راليات من ضمنها رالي داكار وجولتين لبطولة العالم".

وأكد الأمير خالد نية الاتحاد تنظيم بطولات لهواة "التطعيس" بعد التنسيق مع الجهات الراعية والشركاء.

وعن استضافة البطولات قال الأمير: "البطولات العالمية تدعونا للفخر بأننا أصبحنا أهم بلد تستضيف فعاليات وسباقات عالمية تخص السيارات والدراجات النارية حيث نستضيف الفورومولا ١ والفورمولا إي واكستريم ورالي داكار وما فيه أي بلد يستضيفها جميعا ونحن نعتز بإمكانيات بلدنا".

محطات بارزة في مسيرة رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية:

- استضافة السعودية رالي داكار وجولات من بطولة العالم للفورمولا إي وبطولة العالم للفورمولا ١.

2002: دخل مجال رياضة السيارات.

2003: شارك في سباق فورمولا البحرين.

2006: تلقى تدريبات في أكاديمية فورمولا BMW.

2007: أسس فريق الفيصل للسيارات.

2017: تولى رئاسة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.


2020: حصل على شخصية العام في قطاع السيارات.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:30 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
03:05 AM

"خالد بن سلطان" لـ"سبق": نحن على موعد مع عودة بطولة المملكة.. ولـ "هواة التطعيس" بطولات

قال: اكتمال بناء حلبة القدية يوسع من سباقات السيارات والدراجات النارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نيوم
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عبد الملك سرور - سبق: يواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بقيادة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد نجاحاته المتلاحقة.

وكان رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، أسّس في عام 2007 مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريق “الفيصل للسباقات”، الذي شارك في عدة بطولات من بينها كأس العالم للراليات الصحراوية الـ”كروس كاونتري”.

وفي تصريح لـ "سبق" عن الحلبة العالمية بكورنيش جدة، ومدى الاستفادة منها طوال العالم، قال الأمير خالد: "الحلبة مؤقته كما هي حلبة الدرعية وتتميز بالسرعة، ولا تناسب جميع أنواع سباقات السيارات والدراجات النارية، كونها حلبة شوارع ضيقة المسار وعدم وجود الهروب الآمن، وستستثمر محلياً على مدار السنة، مع اكتمال حلبة القدية، بمشيئة الله، حينها ستتوسع المشاركات والسباقات المحلية على مدار الموسم ".

وعن النجاح الكبير الذي حققه رالي حائل في نسخته الأخيرة قال رئيس الاتحاد: "مع نجاح رالي حائل العالمي، نحن على موعد بمشيئة الله مع عودة بطولة المملكة مجدداً في أكثر من منطقة في المملكة وانطلاق 5 راليات من ضمنها رالي داكار وجولتين لبطولة العالم".

وأكد الأمير خالد نية الاتحاد تنظيم بطولات لهواة "التطعيس" بعد التنسيق مع الجهات الراعية والشركاء.

وعن استضافة البطولات قال الأمير: "البطولات العالمية تدعونا للفخر بأننا أصبحنا أهم بلد تستضيف فعاليات وسباقات عالمية تخص السيارات والدراجات النارية حيث نستضيف الفورومولا ١ والفورمولا إي واكستريم ورالي داكار وما فيه أي بلد يستضيفها جميعا ونحن نعتز بإمكانيات بلدنا".

محطات بارزة في مسيرة رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية:

- استضافة السعودية رالي داكار وجولات من بطولة العالم للفورمولا إي وبطولة العالم للفورمولا ١.

2002: دخل مجال رياضة السيارات.

2003: شارك في سباق فورمولا البحرين.

2006: تلقى تدريبات في أكاديمية فورمولا BMW.

2007: أسس فريق الفيصل للسيارات.

2017: تولى رئاسة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.


2020: حصل على شخصية العام في قطاع السيارات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
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