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السعودية تستقبل فصل الخريف أرصاديًّا و"الهيئة": تقرير مفصل لاحقًا

يتوقع أن تبقى درجات الحرارة حارة إلى شديدة الحرارة حتى منتصف الشهر

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن المملكة تستقبل فصل الخريف أرصاديًّا، ويتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى درجات الحرارة ما بين حارة إلى شديدة الحرارة؛ خاصة على المناطق الساحلية حتى منتصف الشهر الحالي.

ووفق متحدث الهيئة؛ سيتم إصدار تقرير مفصل لملامح فصل الخريف لاحقًا.
ووفق تقرير الهيئة السابق؛ فقد بدأ فصل الصيف بحسب روزنامة الأرصاد الجوية، في 1 يونيو، وانتهى في 31 أغسطس 2019م، أي قبل 5 أيام؛ أما فلكيًّا فقد بدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر الجاري.


وتُبنى التنبؤات الفصلية على مخرجات النماذج الديناميكية الإحصائية، ومؤشرات المحركات المناخية التي تمثل نطاقًا واسع المدى؛ وبالتالي تؤثر على المنطقة خلال الفصل.

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السعودية تستقبل فصل الخريف أرصاديًّا و"الهيئة": تقرير مفصل لاحقًا
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن المملكة تستقبل فصل الخريف أرصاديًّا، ويتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى درجات الحرارة ما بين حارة إلى شديدة الحرارة؛ خاصة على المناطق الساحلية حتى منتصف الشهر الحالي.

ووفق متحدث الهيئة؛ سيتم إصدار تقرير مفصل لملامح فصل الخريف لاحقًا.
ووفق تقرير الهيئة السابق؛ فقد بدأ فصل الصيف بحسب روزنامة الأرصاد الجوية، في 1 يونيو، وانتهى في 31 أغسطس 2019م، أي قبل 5 أيام؛ أما فلكيًّا فقد بدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر الجاري.


وتُبنى التنبؤات الفصلية على مخرجات النماذج الديناميكية الإحصائية، ومؤشرات المحركات المناخية التي تمثل نطاقًا واسع المدى؛ وبالتالي تؤثر على المنطقة خلال الفصل.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
09:43 AM

السعودية تستقبل فصل الخريف أرصاديًّا و"الهيئة": تقرير مفصل لاحقًا

يتوقع أن تبقى درجات الحرارة حارة إلى شديدة الحرارة حتى منتصف الشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن المملكة تستقبل فصل الخريف أرصاديًّا، ويتوقع -بمشيئة الله- أن تبقى درجات الحرارة ما بين حارة إلى شديدة الحرارة؛ خاصة على المناطق الساحلية حتى منتصف الشهر الحالي.

ووفق متحدث الهيئة؛ سيتم إصدار تقرير مفصل لملامح فصل الخريف لاحقًا.
ووفق تقرير الهيئة السابق؛ فقد بدأ فصل الصيف بحسب روزنامة الأرصاد الجوية، في 1 يونيو، وانتهى في 31 أغسطس 2019م، أي قبل 5 أيام؛ أما فلكيًّا فقد بدأ فصل الصيف في 21 يونيو، وينتهي في 23 سبتمبر الجاري.


وتُبنى التنبؤات الفصلية على مخرجات النماذج الديناميكية الإحصائية، ومؤشرات المحركات المناخية التي تمثل نطاقًا واسع المدى؛ وبالتالي تؤثر على المنطقة خلال الفصل.

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