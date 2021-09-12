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الكويت تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيّرة تجاه مدينة خميس مشيط

أكّدت وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيّرة تجاه مدينة خميس مشيط
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
09:59 AM

الكويت تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيّرة تجاه مدينة خميس مشيط

أكّدت وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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