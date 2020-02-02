النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية" تعلّق جميع رحلاتها إلى جوانزو الصينية حتى إشعار آخر

من الرياض وجدة .. ومَن لديهم حجوزات مؤكّدة سيسترجعون قيمتها

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم، تعليق رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وجوانزو في جمهورية الصين الشعبية بدايةً من مساء اليوم الأحد حتى إشعار آخر.

وقالت عبر مركز الاتصال: نلفت عناية جميع الضيوف الذين لهم حجوزات مؤكّدة أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

وكانت السلطات الصينية، قد كشفت الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودًا على تنقلات سكانها؛ لاحتواء فيروس كورونا.

وسجلت الفلبين اليوم أول وفاة خارج الصين.

الخطوط الجوية السعودية الرياض جدة الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية" تعلّق جميع رحلاتها إلى جوانزو الصينية حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم، تعليق رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وجوانزو في جمهورية الصين الشعبية بدايةً من مساء اليوم الأحد حتى إشعار آخر.

وقالت عبر مركز الاتصال: نلفت عناية جميع الضيوف الذين لهم حجوزات مؤكّدة أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

وكانت السلطات الصينية، قد كشفت الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودًا على تنقلات سكانها؛ لاحتواء فيروس كورونا.

وسجلت الفلبين اليوم أول وفاة خارج الصين.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:46 AM

"السعودية" تعلّق جميع رحلاتها إلى جوانزو الصينية حتى إشعار آخر

من الرياض وجدة .. ومَن لديهم حجوزات مؤكّدة سيسترجعون قيمتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
824

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم، تعليق رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وجوانزو في جمهورية الصين الشعبية بدايةً من مساء اليوم الأحد حتى إشعار آخر.

وقالت عبر مركز الاتصال: نلفت عناية جميع الضيوف الذين لهم حجوزات مؤكّدة أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

وكانت السلطات الصينية، قد كشفت الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودًا على تنقلات سكانها؛ لاحتواء فيروس كورونا.

وسجلت الفلبين اليوم أول وفاة خارج الصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,407
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,752
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,391

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة