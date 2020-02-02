"السعودية" تعلّق جميع رحلاتها إلى جوانزو الصينية حتى إشعار آخر

من الرياض وجدة .. ومَن لديهم حجوزات مؤكّدة سيسترجعون قيمتها

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم، تعليق رحلاتها بين كل من الرياض وجدة وجوانزو في جمهورية الصين الشعبية بدايةً من مساء اليوم الأحد حتى إشعار آخر.

وقالت عبر مركز الاتصال: نلفت عناية جميع الضيوف الذين لهم حجوزات مؤكّدة أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

وكانت السلطات الصينية، قد كشفت الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية، بحياة 45 شخصًا إضافيًّا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلته "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودًا على تنقلات سكانها؛ لاحتواء فيروس كورونا.

وسجلت الفلبين اليوم أول وفاة خارج الصين.