"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة الطفل المعنّف المتداولة بشبكات التواصل

أكد أنه ينسق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الثلاثاء، أنه تابَعَ البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول تَعرّض طفل للعنف من قبل أسرته وقام برصد الحالة.

وتفصيلاً، قال المركز عبر حسابه في تويتر إنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل أسرته، نود التوضيح بأنه تم رصد الحالة وجارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 - والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919 و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919 .