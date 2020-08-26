وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".

أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.

المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-26 أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس. وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 08:42 PM

المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة





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أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.

وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".