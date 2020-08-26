المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود

أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.
وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".
أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.
وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".
أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.
وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".
أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.
وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".