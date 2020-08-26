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المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود

تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة

أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.

وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود
سبق

أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.

وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:42 PM

المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود

تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم (الأربعاء)، الاعتداءات الإسرائيلية في منطقة الحدود بجنوب لبنان ليل أمس.

وكلف المجلس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفقاً "رويترز".

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