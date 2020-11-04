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النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

متمنيًا لهم الشفاء العاجل قائلاً لهم .. كونوا أقوياء

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي صورة في حسابه الرسمي على "تويتر" فيها أسماء الذين سيفتقدهم الفريق في الفترة المقبلة، ما بين لاعبين وأعضاء جهاز فني وإداري وأرفقها بعبارة "14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء".


وتعرض ثمانية من لاعبي الفريق الأول للإصابة بالفيروس، هم : المغربي عبد الرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز، إلى جانب خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري ويحيى الشهري وعبد الله الخيبري ووليد عبد الله بالإضافة إلى عبد العزيز الدوسري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"
سبق

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي صورة في حسابه الرسمي على "تويتر" فيها أسماء الذين سيفتقدهم الفريق في الفترة المقبلة، ما بين لاعبين وأعضاء جهاز فني وإداري وأرفقها بعبارة "14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء".


وتعرض ثمانية من لاعبي الفريق الأول للإصابة بالفيروس، هم : المغربي عبد الرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز، إلى جانب خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري ويحيى الشهري وعبد الله الخيبري ووليد عبد الله بالإضافة إلى عبد العزيز الدوسري.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:29 AM

النصر يعلن عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا .. آخرهم "مارتينيز"

متمنيًا لهم الشفاء العاجل قائلاً لهم .. كونوا أقوياء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,658

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي صورة في حسابه الرسمي على "تويتر" فيها أسماء الذين سيفتقدهم الفريق في الفترة المقبلة، ما بين لاعبين وأعضاء جهاز فني وإداري وأرفقها بعبارة "14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء".


وتعرض ثمانية من لاعبي الفريق الأول للإصابة بالفيروس، هم : المغربي عبد الرزاق حمدالله والأرجنتيني بيتي مارتينيز، إلى جانب خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري ويحيى الشهري وعبد الله الخيبري ووليد عبد الله بالإضافة إلى عبد العزيز الدوسري.

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