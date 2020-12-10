صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركزاً مُفعلاً

أوضحت "صحة جازان" أنه تم صرف 24.872 وصفة طبية خلال شهر نوفمبر 2020 عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركز مُفعلة لخدمة وصفتي.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 298000 وصفة.

وبينت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.