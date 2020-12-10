النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركزاً مُفعلاً

أوضحت "صحة جازان" أنه تم صرف 24.872 وصفة طبية خلال شهر نوفمبر 2020 عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركز مُفعلة لخدمة وصفتي.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 298000 وصفة.

وبينت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان
سبق

أوضحت "صحة جازان" أنه تم صرف 24.872 وصفة طبية خلال شهر نوفمبر 2020 عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركز مُفعلة لخدمة وصفتي.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 298000 وصفة.

وبينت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:55 AM

صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان

لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركزاً مُفعلاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
142

أوضحت "صحة جازان" أنه تم صرف 24.872 وصفة طبية خلال شهر نوفمبر 2020 عن طريق خدمة "وصفتي" لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 160 مركز مُفعلة لخدمة وصفتي.

وأشارت إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 298000 وصفة.

وبينت أن خدمة "وصفتي" الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,937

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة