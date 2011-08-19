النصر إلى المجمعة.. و"حمدالله " خارج تشكيلة مباراة الغد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، على "ملعب مرسول بارك" تحضيراته لمواجهة الفيصلي غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني البرازيلي مانو مينيز في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، إضافة للنهج الذي سيتبعه في المباراة.

حيث بدأ المران بتمارين لياقية متنوعة، ثم أجرى المدرب تطبيقات تكتيكية، بعدها أدى اللاعبون مناورة فنية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتمارين على الكرات الثابتة.

وغادرت بعثة الفريق بعد نهاية التدريبات إلى المجمعة استعداداً لمباراة الفريق مساء الغد أمام الفيصلي.

وكشفت مصادر إعلامية أن المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله سيكون خارج معسكر الفريق التحضيري لمباراته أمام الفيصلي، مما يعني غيابه عن المباراة، وذلك بتنسيق بين اللاعب والجهازين الفني والإداري.

