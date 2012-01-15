"العطية" يُتوج بلقب رالي داكار السعودية 2022 .. و"الراجحي" ثالثاً

تُوج القطري ناصر العطية سائق تويوتا بطلاً لرالي داكار السعودية 2022، اليوم الجمعة، للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في جدة.



وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثاً بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

وقال العطية إثر تتويجه: "الشعور اليوم لا يصدق، نحن سعداء جداً"، في المقابل، لم يكن لوب مستاءً من النتيجة بقوله: "في البداية اعتقدنا بأن الأمور انتهت بالنسبة إلينا بعد فقد نحو 30 دقيقة في المرحلة الثانية، لكننا كافحنا ونجحنا في احتلال المركز الثاني وبالتالي خضنا رالياً جيداً".



وتساوى العطية بعدد الألقاب في رالي داكار مع الفنلندي أري فاتانن لكنه لا يزال بعيداً عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل 8 ألقاب.