بسرعة وسهولة .. طريقة مبتكرة لتقشير الثوم بلا رائحة "فيديو"

تهدف إلى راحة النساء أثناء الطهي .. حظي بتفاعل ومشاهدات عالية

من أجل راحة المرأة، كشف مقطع فيديو عن تقشير الثوم بطريقة سهلة تساعد على تفادي الرائحة التي تعلق باليدين ويصفها البعض بالكريهة، وحظي المقطع بتفاعل واسع.

وحين ينوي الناس، عادة، تقشير الثوم، يأخذون ثمرة الثوم الواحدة التي تضم فصوصاً عدة، ثم يشرعون في تفتيتها، وفي مرحلة موالية، يقومون بتقشير كل فص على حدة.

وتنصح فلينتينا؛ وهي صانعة محتوى، بتفادي التفتيت، وتوصي بغرس رأس السكين، في كل فص، ثم سحبه، من بين الفصوص الأخرى.

وبمجرد غرس السكين في فص الثوم والسحب إلى الخارج بلطف، ينسلُ بشكل سلس، ودون القشرة التي تتطلب إزالتها جهداً في العادة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، لقي مقطع الفيديو الأصلي تفاعلاً واسعاً وتجاوز عدد المشاهدات 14 مليوناً، وقال كثيرون إنهم ظلوا يقشرون الثوم بطريقة خاطئة منذ سنوات.

لكن بعض المعلقين اشتكوا من فشل تجاربهم، وقالوا إنهم لم يستطيعوا التقشير على النحو الذي نصحت به صاحبة الفيديو.

ورجّح البعض أن يكون سبب الفشل هو نوع السكين المستخدم، لأن سحب فص الثوم، من بين الفصوص الأخرى، يتطلب استخدام سكين سميك وغير رقيق، فضلاً عن السحب إلى الخارج بتمهل محكَم.