في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد علقت إحدى السفن العملاقة في مدخل قناة السويس؛ مما أدى لتوقف حركة الملاحة البحرية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، فيما ثارت الحمم البركانية في ايسلندا مشكلة مشهدًا فريدًا. المزيد تجدونه في الصور. 1- مياه الأمطار تغرق طرق سيدني وتحاصر المباني في أعنف الفيضانات في أستراليا منذ نصف قرن 2- روبوت يتم التحكم فيه عن بعد يحصل على مسحة من أحد المتطوعين في مستشفى بمدينة طنطا المصرية 3- تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده درج طائرة "إير فورس ون" 4- مشهد جوي للسفينة الضخمة العالقة في مدخل قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم 5- أضرار جسيمة لحقت بأحد المنازل بعد أن ضرب إعصار جنوب برمنجهام في ولاية ألاباما الأمريكية 6- أطفال يحولون معاناتهم مع منطقتهم الغارقة في المياه في بيرو ويمارسون كرة القدم فوق الماء 7- شروق الشمس فوق سلسلة جبال تاونوس بالقرب من فرانكفورت بألمانيا 8- مشهد لتدفق الحمم البركانية من بركان شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا 9- المتنزهون يشاهدون الحمم البركانية تتدفق من بركان بعد ثورانه في شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا 10- مشهد بين النخيل لطائرة ركاب أثناء استعدادها للهبوط في المطار الدولي في تامبا بولاية فلوريدا 11- امرأة تتزلج باتجاه جبل تشمسبتز في مارجرثنبرج بسويسرا 12- طفلة تحضر دروسها عبر الإنترنت وسط الطبيعة ومحاطة بقطيع من الماعز في إيطاليا

الأسبوع في 12 صورة.. "روبوت" يتقمص دور طبيب في مصر.. والحمم البركانية تتدفق من أعلى جبال هذه الدولة ياسر نجدي سبق 2021-03-28 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد علقت إحدى السفن العملاقة في مدخل قناة السويس؛ مما أدى لتوقف حركة الملاحة البحرية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، فيما ثارت الحمم البركانية في ايسلندا مشكلة مشهدًا فريدًا. المزيد تجدونه في الصور.





1- مياه الأمطار تغرق طرق سيدني وتحاصر المباني في أعنف الفيضانات في أستراليا منذ نصف قرن







2- روبوت يتم التحكم فيه عن بعد يحصل على مسحة من أحد المتطوعين في مستشفى بمدينة طنطا المصرية







3- تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده درج طائرة "إير فورس ون"







4- مشهد جوي للسفينة الضخمة العالقة في مدخل قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم







5- أضرار جسيمة لحقت بأحد المنازل بعد أن ضرب إعصار جنوب برمنجهام في ولاية ألاباما الأمريكية







6- أطفال يحولون معاناتهم مع منطقتهم الغارقة في المياه في بيرو ويمارسون كرة القدم فوق الماء







7- شروق الشمس فوق سلسلة جبال تاونوس بالقرب من فرانكفورت بألمانيا







8- مشهد لتدفق الحمم البركانية من بركان شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا







9- المتنزهون يشاهدون الحمم البركانية تتدفق من بركان بعد ثورانه في شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا







10- مشهد بين النخيل لطائرة ركاب أثناء استعدادها للهبوط في المطار الدولي في تامبا بولاية فلوريدا







11- امرأة تتزلج باتجاه جبل تشمسبتز في مارجرثنبرج بسويسرا







12- طفلة تحضر دروسها عبر الإنترنت وسط الطبيعة ومحاطة بقطيع من الماعز في إيطاليا





28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 01:53 AM

اخر تعديل 28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 02:25 AM

الأسبوع في 12 صورة.. "روبوت" يتقمص دور طبيب في مصر.. والحمم البركانية تتدفق من أعلى جبال هذه الدولة





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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد علقت إحدى السفن العملاقة في مدخل قناة السويس؛ مما أدى لتوقف حركة الملاحة البحرية في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، فيما ثارت الحمم البركانية في ايسلندا مشكلة مشهدًا فريدًا. المزيد تجدونه في الصور.





1- مياه الأمطار تغرق طرق سيدني وتحاصر المباني في أعنف الفيضانات في أستراليا منذ نصف قرن







2- روبوت يتم التحكم فيه عن بعد يحصل على مسحة من أحد المتطوعين في مستشفى بمدينة طنطا المصرية







3- تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده درج طائرة "إير فورس ون"







4- مشهد جوي للسفينة الضخمة العالقة في مدخل قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم







5- أضرار جسيمة لحقت بأحد المنازل بعد أن ضرب إعصار جنوب برمنجهام في ولاية ألاباما الأمريكية







6- أطفال يحولون معاناتهم مع منطقتهم الغارقة في المياه في بيرو ويمارسون كرة القدم فوق الماء







7- شروق الشمس فوق سلسلة جبال تاونوس بالقرب من فرانكفورت بألمانيا







8- مشهد لتدفق الحمم البركانية من بركان شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا







9- المتنزهون يشاهدون الحمم البركانية تتدفق من بركان بعد ثورانه في شبه جزيرة ريكيانيس في ايسلندا







10- مشهد بين النخيل لطائرة ركاب أثناء استعدادها للهبوط في المطار الدولي في تامبا بولاية فلوريدا







11- امرأة تتزلج باتجاه جبل تشمسبتز في مارجرثنبرج بسويسرا







12- طفلة تحضر دروسها عبر الإنترنت وسط الطبيعة ومحاطة بقطيع من الماعز في إيطاليا



