"القحطاني" يرفع الشكر للقيادة على ترقيته لـ"وزير مفوض" بالخارجية

جدَّد العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه

رفع خالد بن حمود الدسم القحطاني، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، الشكر والعرفان لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمدهما بالصحة والعافية.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجددًا العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه، والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعيًا الله تعالى أن يديم على السعودية أمنها ورخاءها.