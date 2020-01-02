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"القحطاني" يرفع الشكر للقيادة على ترقيته لـ"وزير مفوض" بالخارجية

جدَّد العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه

رفع خالد بن حمود الدسم القحطاني، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، الشكر والعرفان لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمدهما بالصحة والعافية.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجددًا العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه، والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعيًا الله تعالى أن يديم على السعودية أمنها ورخاءها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد القحطاني

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"القحطاني" يرفع الشكر للقيادة على ترقيته لـ"وزير مفوض" بالخارجية
سبق

رفع خالد بن حمود الدسم القحطاني، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، الشكر والعرفان لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمدهما بالصحة والعافية.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجددًا العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه، والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعيًا الله تعالى أن يديم على السعودية أمنها ورخاءها.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:35 AM

"القحطاني" يرفع الشكر للقيادة على ترقيته لـ"وزير مفوض" بالخارجية

جدَّد العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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14,910

رفع خالد بن حمود الدسم القحطاني، الوزير المفوض بوزارة الخارجية، الشكر والعرفان لمقام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يمدهما بالصحة والعافية.

وأعرب "القحطاني" عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجددًا العهد على أن يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه، والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعيًا الله تعالى أن يديم على السعودية أمنها ورخاءها.

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