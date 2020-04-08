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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

"الصحة" تطلق تطبيق "تطمن" للتقييم الصحي اليومي وللمشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"

قدم نصائح طبية ويتيح التواصل مع فريق طبي على مدار الساعة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إطلاق تطبيق "تطمن"، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لكل المستفيدين والمستخدمين له.

وقال "العبدالعالي"، في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "هذا التطبيق الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة، يستخدمه كل شخص إذا كان لديه أعراض أو في حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، أو إذا كان الشخص قادماً من خارج المملكة، أو من يكونون مخالطين لحالات مؤكدة بالإصابة".

وأضاف: "بالتالي كل شخص موجود بالحجر الصحي أو عزل منزلي بإمكانه أن يستفيد من هذه الخدمة"، مشيراً إلى أنه يقدم مجموعة من الأمور المهمة للمستفيد الذي يدخل على هذا التطبيق ويستخدمه.

وتابع: "مثلاً يمكن القيام بتقييم صحي يومي، والاستفادة من مجموعة من الإرشادات والنصائح والتوصيات الطبية المتوفرة في التطبيق، والتواصل مع الفريق الصحي بوزارة الصحة على مدار الساعة؛ لتقديم أي خدمة وتلقي الطلبات والتفاعل معها، وتقديم الاستبيانات لقياس مدى الرضا عن تلقي الخدمات والملاحظات حولها؛ للاستفادة منها من خلال هذا التقييم".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطلق تطبيق "تطمن" للتقييم الصحي اليومي وللمشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إطلاق تطبيق "تطمن"، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لكل المستفيدين والمستخدمين له.

وقال "العبدالعالي"، في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "هذا التطبيق الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة، يستخدمه كل شخص إذا كان لديه أعراض أو في حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، أو إذا كان الشخص قادماً من خارج المملكة، أو من يكونون مخالطين لحالات مؤكدة بالإصابة".

وأضاف: "بالتالي كل شخص موجود بالحجر الصحي أو عزل منزلي بإمكانه أن يستفيد من هذه الخدمة"، مشيراً إلى أنه يقدم مجموعة من الأمور المهمة للمستفيد الذي يدخل على هذا التطبيق ويستخدمه.

وتابع: "مثلاً يمكن القيام بتقييم صحي يومي، والاستفادة من مجموعة من الإرشادات والنصائح والتوصيات الطبية المتوفرة في التطبيق، والتواصل مع الفريق الصحي بوزارة الصحة على مدار الساعة؛ لتقديم أي خدمة وتلقي الطلبات والتفاعل معها، وتقديم الاستبيانات لقياس مدى الرضا عن تلقي الخدمات والملاحظات حولها؛ للاستفادة منها من خلال هذا التقييم".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:39 PM

"الصحة" تطلق تطبيق "تطمن" للتقييم الصحي اليومي وللمشتبه بإصابتهم بـ"كورونا"

قدم نصائح طبية ويتيح التواصل مع فريق طبي على مدار الساعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,689

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إطلاق تطبيق "تطمن"، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لكل المستفيدين والمستخدمين له.

وقال "العبدالعالي"، في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "هذا التطبيق الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة، يستخدمه كل شخص إذا كان لديه أعراض أو في حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، أو إذا كان الشخص قادماً من خارج المملكة، أو من يكونون مخالطين لحالات مؤكدة بالإصابة".

وأضاف: "بالتالي كل شخص موجود بالحجر الصحي أو عزل منزلي بإمكانه أن يستفيد من هذه الخدمة"، مشيراً إلى أنه يقدم مجموعة من الأمور المهمة للمستفيد الذي يدخل على هذا التطبيق ويستخدمه.

وتابع: "مثلاً يمكن القيام بتقييم صحي يومي، والاستفادة من مجموعة من الإرشادات والنصائح والتوصيات الطبية المتوفرة في التطبيق، والتواصل مع الفريق الصحي بوزارة الصحة على مدار الساعة؛ لتقديم أي خدمة وتلقي الطلبات والتفاعل معها، وتقديم الاستبيانات لقياس مدى الرضا عن تلقي الخدمات والملاحظات حولها؛ للاستفادة منها من خلال هذا التقييم".

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