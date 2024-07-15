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"أمير حائل" يُكرّم الجهات المشاركة في مواجهة جائحة "كورونا"

تسلّم تقريراً إحصائياً عن أعمال الجهات الأمنية والعسكرية خلال الأزمة

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمتنزه المغواة للاحتفالات مساء أمس، حفل إمارة المنطقة لتكريم الإدارات الحكومية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بالتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – منذ بداية هذه الجائحة والجهود المكثفة من جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهاً بروح الفريق الواحد والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات ما جعل تجربة المملكة في التصدي لهذه الجائحة من التجارب الناجحة التي نالت إشادات عالمية بعد أن شملت الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة المواطنين والمقيمين على حد سواء وتقديم العلاج المجاني والمتابعة الطبية المتكاملة.

وأعرب عن شكره لكل الجهات الحكومية والمساهمين في التصدي لهذه الجائحة من القطاع الخاص والأفراد، مؤكداً أن ما قدم مقدر وبرهن على حرص وإخلاص الجميع لخدمة وطنهم ومجتمعهم على أكمل وجه.

من جهته، سلّم مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي، أمير المنطقة، تقريراً إحصائياً عن جميع الأعمال التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية من أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة حائل المشاركة ميدانياً في تطبيق الأوامر السامية الكريمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما تسلم نائب أمير المنطقة نسخة من التقرير.

حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير حائل" يُكرّم الجهات المشاركة في مواجهة جائحة "كورونا"
سبق

رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمتنزه المغواة للاحتفالات مساء أمس، حفل إمارة المنطقة لتكريم الإدارات الحكومية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بالتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – منذ بداية هذه الجائحة والجهود المكثفة من جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهاً بروح الفريق الواحد والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات ما جعل تجربة المملكة في التصدي لهذه الجائحة من التجارب الناجحة التي نالت إشادات عالمية بعد أن شملت الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة المواطنين والمقيمين على حد سواء وتقديم العلاج المجاني والمتابعة الطبية المتكاملة.

وأعرب عن شكره لكل الجهات الحكومية والمساهمين في التصدي لهذه الجائحة من القطاع الخاص والأفراد، مؤكداً أن ما قدم مقدر وبرهن على حرص وإخلاص الجميع لخدمة وطنهم ومجتمعهم على أكمل وجه.

من جهته، سلّم مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي، أمير المنطقة، تقريراً إحصائياً عن جميع الأعمال التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية من أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة حائل المشاركة ميدانياً في تطبيق الأوامر السامية الكريمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما تسلم نائب أمير المنطقة نسخة من التقرير.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
09:53 AM

"أمير حائل" يُكرّم الجهات المشاركة في مواجهة جائحة "كورونا"

تسلّم تقريراً إحصائياً عن أعمال الجهات الأمنية والعسكرية خلال الأزمة

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خالد السليمي - حائل
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رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بمتنزه المغواة للاحتفالات مساء أمس، حفل إمارة المنطقة لتكريم الإدارات الحكومية المشاركة في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بالتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – منذ بداية هذه الجائحة والجهود المكثفة من جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهاً بروح الفريق الواحد والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات ما جعل تجربة المملكة في التصدي لهذه الجائحة من التجارب الناجحة التي نالت إشادات عالمية بعد أن شملت الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة المواطنين والمقيمين على حد سواء وتقديم العلاج المجاني والمتابعة الطبية المتكاملة.

وأعرب عن شكره لكل الجهات الحكومية والمساهمين في التصدي لهذه الجائحة من القطاع الخاص والأفراد، مؤكداً أن ما قدم مقدر وبرهن على حرص وإخلاص الجميع لخدمة وطنهم ومجتمعهم على أكمل وجه.

من جهته، سلّم مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي، أمير المنطقة، تقريراً إحصائياً عن جميع الأعمال التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية من أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بمنطقة حائل المشاركة ميدانياً في تطبيق الأوامر السامية الكريمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما تسلم نائب أمير المنطقة نسخة من التقرير.

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