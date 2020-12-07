النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ
سبق

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:15 PM

كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
100

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,401
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,430
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,846

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة