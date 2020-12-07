كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-07
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:15 PM
كورونا في فلسطين.. 1720 إصابة جديدة و20 وفاة و1280 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.