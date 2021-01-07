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"الشبلي" مديرًا للقيادة والتحكم بصحة جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية في جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن حسين الشبلي مديرًا للمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان بالإضافة إلى عمله مشرفًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بالمستشفيات.

ويعد مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان أثناء زيارة وزير الصحة للمنطقة أخيرًا، ويعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بمقر الوزارة بالرياض، من حيث الإمكانات المتوافرة به.

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"الشبلي" مديرًا للقيادة والتحكم بصحة جازان
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية في جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن حسين الشبلي مديرًا للمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان بالإضافة إلى عمله مشرفًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بالمستشفيات.

ويعد مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان أثناء زيارة وزير الصحة للمنطقة أخيرًا، ويعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بمقر الوزارة بالرياض، من حيث الإمكانات المتوافرة به.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:59 PM

"الشبلي" مديرًا للقيادة والتحكم بصحة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية في جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن حسين الشبلي مديرًا للمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان بالإضافة إلى عمله مشرفًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بالمستشفيات.

ويعد مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان أثناء زيارة وزير الصحة للمنطقة أخيرًا، ويعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بمقر الوزارة بالرياض، من حيث الإمكانات المتوافرة به.

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