"الغامدي" يثمّن دور "الزعاقي" في إنجاح المؤتمر الأول لجمعية التمريض

تلقى أحمد بن عبدالعزيز الزعاقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول شكر وتقدير من د. محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتمريض.

وجاء ذلك تقديرًا للجهود المبذولة من "الزعاقي" والتعاون الكبير في إنجاح المؤتمر الدولي السنوي الأول للجمعية السعودية للتمريض - تحت شعار "آفاق جديدة لمهنة التمريض.. نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة المنعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من ٢٨-٢٩ ديسمبر ٢٠٢١م.