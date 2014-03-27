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"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

سأل الله أن يتغمد المتوفين بالرحمة.. ودعا للمصابين بالشفاء

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في مصر.

وقدّم أحرّ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان؛ داعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.

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"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين
سبق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في مصر.

وقدّم أحرّ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان؛ داعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:52 PM

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

سأل الله أن يتغمد المتوفين بالرحمة.. ودعا للمصابين بالشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية في ضحايا حادثة اصطدام قطارين في مصر.

وقدّم أحرّ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا؛ سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان؛ داعيًا للمصابين بالشفاء العاجل.

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