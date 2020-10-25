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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة

شنّ هجوماً استهدف مواقع الميليشيا في جبال الكرسي والكلح والمدافن

أعلن الجيش اليمني، اليوم، إحباط محاولة تقدُّم لميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقعه في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم إبراهيم الفقيه: "إن وحدات من اللواء شنّت هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران، في جبال الكرسي والكلح والمدافن بمنطقة مران".

وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الهجوم حال دون تقدُّم الميليشيا نحو مواقع الجيش، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين، وسط فرار جماعي لآخرين.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة
سبق

أعلن الجيش اليمني، اليوم، إحباط محاولة تقدُّم لميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقعه في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم إبراهيم الفقيه: "إن وحدات من اللواء شنّت هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران، في جبال الكرسي والكلح والمدافن بمنطقة مران".

وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الهجوم حال دون تقدُّم الميليشيا نحو مواقع الجيش، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين، وسط فرار جماعي لآخرين.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:19 AM

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدُّم للحوثيين نحو مواقع تمركزه في مران بصعدة

شنّ هجوماً استهدف مواقع الميليشيا في جبال الكرسي والكلح والمدافن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أعلن الجيش اليمني، اليوم، إحباط محاولة تقدُّم لميليشيا الحوثي الانقلابية نحو مواقعه في منطقة مران بمحافظة صعدة.

وقال ركن استطلاع اللواء الثالث عاصفة المقدم إبراهيم الفقيه: "إن وحدات من اللواء شنّت هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران، في جبال الكرسي والكلح والمدافن بمنطقة مران".

وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الهجوم حال دون تقدُّم الميليشيا نحو مواقع الجيش، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين، وسط فرار جماعي لآخرين.

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