الأفلاج.. إنهاء خطورة 650 بئرًا مكشوفة ومهجورة

المحافظ يؤكد على ضرورة العمل على تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة

أنهت اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع الآبار المكشوفة والمهجورة في محافظة الأفلاج، معالجة خطورة نحو 650 بئرًا مكشوفة والعمل على تحصينها بعد الشخوص عليها من قبل اللجنة.

وعقد محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة، واستمع إلى شرح مفصل من قبل رئيس اللجنة مسفر العرجاني، عن أعمال اللجنة وآلية ضوابط العمل، ورصد الآبار الارتوازية المهجورة والقلبان المكشوفة وطرق التعامل معها، وعدد الآبار المكشوفة والقلبان المهجورة التي تمت معالجتها وتحصينها لإزالة خطورتها بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد المحافظ في نهاية الاجتماع ضرورة العمل على تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتسريع آلية معالجة الآبار والتأكد من تحصينها، وذلك بالشخوص عليها من قبل اللجنة وإزالة خطورتها والعمل بشكل يومي لمتابعة ذلك وتزويده بالتقارير اللازمة.

وأشار إلى أن اللجنة تباشر أعمالها بشكل يومي بالشخوص على مواقع البلاغات عن الآبار المكشوفة التي تشكل خطرًا، ودعا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي بئر مهجورة بالمحافظة ومراكزها والتواصل مع اللجنة بالمحافظة لمباشرة موقعها والعمل على إزالة خطورتها.