النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليونان": تركيا أصبحت وكالة سفر للجهاديين وتستخدم المهاجرين كأداة ضغط

"ديندياس": تعمل خارج القانون الدولي وتصعّد المشاكل الأمنية بالمنطقة

وصف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا بأنها "وكالة سفر للجهاديين".

وقال "ديندياس": إن تركيا أصبحت طرفاً في زعزعة السلام في المنطقة، بالعمل خارج نطاق القانون الدولي، مشيراً إلى أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كانت تعمل في إطار حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية حتى 12 ميلا بحرياً.

وتابع وزير خارجية اليونان وفق صحيفة "زمان" التركية: "تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر الدعاية والأخبار الكاذبة، وتصعد المشاكل الأمنية، وتنقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد أصبحت أسميها "وكالة سفر الجهاديين".

وأكد "ديندياس" أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفاً أعمال أنقرة بأنها "غير مقبولة"، ومشيراً إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مراراً للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

وتنطلق غداً قمة الاتحاد الأوروبي التي دعت أثينا إلى توقيع عقوبات خلالها على تركيا؛ بسبب أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"اليونان": تركيا أصبحت وكالة سفر للجهاديين وتستخدم المهاجرين كأداة ضغط
سبق

وصف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا بأنها "وكالة سفر للجهاديين".

وقال "ديندياس": إن تركيا أصبحت طرفاً في زعزعة السلام في المنطقة، بالعمل خارج نطاق القانون الدولي، مشيراً إلى أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كانت تعمل في إطار حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية حتى 12 ميلا بحرياً.

وتابع وزير خارجية اليونان وفق صحيفة "زمان" التركية: "تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر الدعاية والأخبار الكاذبة، وتصعد المشاكل الأمنية، وتنقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد أصبحت أسميها "وكالة سفر الجهاديين".

وأكد "ديندياس" أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفاً أعمال أنقرة بأنها "غير مقبولة"، ومشيراً إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مراراً للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

وتنطلق غداً قمة الاتحاد الأوروبي التي دعت أثينا إلى توقيع عقوبات خلالها على تركيا؛ بسبب أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
02:45 PM

"اليونان": تركيا أصبحت وكالة سفر للجهاديين وتستخدم المهاجرين كأداة ضغط

"ديندياس": تعمل خارج القانون الدولي وتصعّد المشاكل الأمنية بالمنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
133

وصف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا بأنها "وكالة سفر للجهاديين".

وقال "ديندياس": إن تركيا أصبحت طرفاً في زعزعة السلام في المنطقة، بالعمل خارج نطاق القانون الدولي، مشيراً إلى أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كانت تعمل في إطار حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية حتى 12 ميلا بحرياً.

وتابع وزير خارجية اليونان وفق صحيفة "زمان" التركية: "تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر الدعاية والأخبار الكاذبة، وتصعد المشاكل الأمنية، وتنقل الجهاديين من ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديدات للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد أصبحت أسميها "وكالة سفر الجهاديين".

وأكد "ديندياس" أن اليونان ترفض السياسات التركية في المنطقة، واصفاً أعمال أنقرة بأنها "غير مقبولة"، ومشيراً إلى أن أثينا كانت قد دعت تركيا مراراً للحوار البناء مع جميع دول المنطقة.

وتنطلق غداً قمة الاتحاد الأوروبي التي دعت أثينا إلى توقيع عقوبات خلالها على تركيا؛ بسبب أنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,461
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,466
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,912

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة