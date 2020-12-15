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صدور موافقة الملك على إقامة مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

للبنين والبنات في دورتها الـ22 خلال شهر رمضان المبارك القادم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22 خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها (3.234.000) ريال.

وبهذه المناسبة، رفع وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم ويسهم في نشر علومه؛ ومن ذلك هذه المسابقة الرائدة التي تُعـد أنموذجًا للعناية بكتاب الله، وتحفيزًا للناشئة على حفظه والتنافس في ذلك.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـرعاه الله- جعل الاهتمام بالقرآن الكريم تعلمًا وتعليمًا في صدر اهتماماته، وفي مقدمة أولوياته، ومن صور عنايته بالكتاب العزيز هذه الجائزة المباركة؛ جائزة خادم الحرمين الشريفين التي أسهمت عبر أكثر من عقدين، في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتحفزيهم على الخير، وجعلت منهم بناة خير للوطن.

وأضاف: المسابقات القرآنية منبر للتنافس في أشرف وأنبل ميدان، وإن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات كانت -ولا تزال- شعلة من نور، وقبسًا من ضياء، وثمرة مباركة من غراس طيب كريم، وتجسد بكل جلاء عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله.

وبيّن وزيـر الشؤون الإسلامية أن المسابقة تتكون من الفروع التالية هي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن، الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الثالث حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والفرع السادس (استثنائي في هذه الدورة) خاص لأبناء الشهداء في القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بإضافة فرع لهذه المسابقة خاص بحفظ القرآن كاملًا بالقراءات السبع المتواترة، يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول فيه على 200.000 ريال، وجائزة المركز الثاني 185.000 ريال، وجائزة المركز الثالث مبلغًا قدره 170.000 ريال، لكل من الفائز والفائزة.

وأكد أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ الأمر السامي الكريم بإقامة المسابقة والتصفيات النهائية لها بعموم المناطق وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة المتسابقين، كما عممت الوزارة على جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة بالبدء بتنفيذ كل التدابير لإقامة المسابقة في موعدها المحدد.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور موافقة الملك على إقامة مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22 خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها (3.234.000) ريال.

وبهذه المناسبة، رفع وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم ويسهم في نشر علومه؛ ومن ذلك هذه المسابقة الرائدة التي تُعـد أنموذجًا للعناية بكتاب الله، وتحفيزًا للناشئة على حفظه والتنافس في ذلك.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـرعاه الله- جعل الاهتمام بالقرآن الكريم تعلمًا وتعليمًا في صدر اهتماماته، وفي مقدمة أولوياته، ومن صور عنايته بالكتاب العزيز هذه الجائزة المباركة؛ جائزة خادم الحرمين الشريفين التي أسهمت عبر أكثر من عقدين، في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتحفزيهم على الخير، وجعلت منهم بناة خير للوطن.

وأضاف: المسابقات القرآنية منبر للتنافس في أشرف وأنبل ميدان، وإن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات كانت -ولا تزال- شعلة من نور، وقبسًا من ضياء، وثمرة مباركة من غراس طيب كريم، وتجسد بكل جلاء عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله.

وبيّن وزيـر الشؤون الإسلامية أن المسابقة تتكون من الفروع التالية هي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن، الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الثالث حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والفرع السادس (استثنائي في هذه الدورة) خاص لأبناء الشهداء في القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بإضافة فرع لهذه المسابقة خاص بحفظ القرآن كاملًا بالقراءات السبع المتواترة، يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول فيه على 200.000 ريال، وجائزة المركز الثاني 185.000 ريال، وجائزة المركز الثالث مبلغًا قدره 170.000 ريال، لكل من الفائز والفائزة.

وأكد أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ الأمر السامي الكريم بإقامة المسابقة والتصفيات النهائية لها بعموم المناطق وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة المتسابقين، كما عممت الوزارة على جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة بالبدء بتنفيذ كل التدابير لإقامة المسابقة في موعدها المحدد.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:05 PM

صدور موافقة الملك على إقامة مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

للبنين والبنات في دورتها الـ22 خلال شهر رمضان المبارك القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22 خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها (3.234.000) ريال.

وبهذه المناسبة، رفع وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم ويسهم في نشر علومه؛ ومن ذلك هذه المسابقة الرائدة التي تُعـد أنموذجًا للعناية بكتاب الله، وتحفيزًا للناشئة على حفظه والتنافس في ذلك.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـرعاه الله- جعل الاهتمام بالقرآن الكريم تعلمًا وتعليمًا في صدر اهتماماته، وفي مقدمة أولوياته، ومن صور عنايته بالكتاب العزيز هذه الجائزة المباركة؛ جائزة خادم الحرمين الشريفين التي أسهمت عبر أكثر من عقدين، في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتحفزيهم على الخير، وجعلت منهم بناة خير للوطن.

وأضاف: المسابقات القرآنية منبر للتنافس في أشرف وأنبل ميدان، وإن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات كانت -ولا تزال- شعلة من نور، وقبسًا من ضياء، وثمرة مباركة من غراس طيب كريم، وتجسد بكل جلاء عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم وأهله.

وبيّن وزيـر الشؤون الإسلامية أن المسابقة تتكون من الفروع التالية هي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن، الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الثالث حفظ عشرين جزءًا متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الرابع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الفرع الخامس حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، والفرع السادس (استثنائي في هذه الدورة) خاص لأبناء الشهداء في القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أنه تم التوجيه بإضافة فرع لهذه المسابقة خاص بحفظ القرآن كاملًا بالقراءات السبع المتواترة، يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول فيه على 200.000 ريال، وجائزة المركز الثاني 185.000 ريال، وجائزة المركز الثالث مبلغًا قدره 170.000 ريال، لكل من الفائز والفائزة.

وأكد أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ الأمر السامي الكريم بإقامة المسابقة والتصفيات النهائية لها بعموم المناطق وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة المتسابقين، كما عممت الوزارة على جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة بالبدء بتنفيذ كل التدابير لإقامة المسابقة في موعدها المحدد.

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