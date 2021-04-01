"سامبا" تؤكد انتهاء فترة الاعتراض على الاندماج مع "الأهلي" وتعلن نفاذ القرار

إلغاء جميع أسهم المجموعة وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أخرى بقيمة 10 ريالات للسهم

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري.

وتفصيلًا ووفق موقع "تداول"؛ فإنه بالإشارة إلى إعلانيْ مجموعة سامبا المالية في تاريخ 17/ 7/ 1442هـ (الموافق 1/ 3/ 2021م) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية والتي تضمنت الموافقة على العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ("صفقة الاندماج")، وعن بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج وفقًا لأحكام المادة) 193 (من نظام الشركات)، تعلن مجموعة سامبا المالية عن:

• انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم 18/ 8/ 1442هـ (الموافق 31/ 3/ 2021م) وعدم استلام مجموعة سامبا المالية أي اعتراضات من قِبَل دائني مجموعة سامبا المالية خلال تلك الفترة.

• نفاذ قرار الاندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري. وعليه فقد انقضت مجموعة سامبا المالية وانتقلت جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري الذي سيستمر في الوجود.

• نتيجةً لصفقة الاندماج، ستلغى جميع أسهم مجموعة سامبا المالية وسيقوم البنك الأهلي التجاري، من خلال زيادة رأس ماله، بإصدار (1.478.000.000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المقيدين في سجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول في يوم الأحد 22/ 8/ 1442هـ (الموافق 4/ 4/ 2021م).

وقالت "سامبا": لمعرفة المستجدات عن الخطوات اللاحقة لنفاذ قرار الاندماج؛ يرجى متابعة إعلانات البنك الأهلي التجاري في هذا الخصوص.