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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأدوية الأوروبية": أوميكرون سيُنهي المرحلة الوبائية لكورونا

قالت: سيُحَول انتشاره لمرض يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، أن يُحَول انتشار المتحورة أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

وقال ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية في مؤتمر صحفي: "مع زيادة المناعة لدى السكان، وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم؛ سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".

لكنه شدد على أنه "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة".

وأكدت مسؤولة حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود، أننا "ما زلنا أمام فيروس يتطور بسرعة كبيرة ويشكل تحديات جديدة".

ووفق المنظمة، يمكن أن يصاب أكثر من نصف الأوروبيين بالمتحورة أوميكرون في غضون شهرين في ضوء "موجة المد" الحالية.

ورغم أن المتحورة أوميكرون تبدو أكثر عدوى من المتحورات الأخرى، إلا أن الدراسات أظهرت انخفاضًا في خطر دخول المستشفى بعد الإصابة بهذه المتحورة يُقَدَّر أنه بين ثلث ونصف الخطر مقارنة بدلتا، وفق وكالة الأدوية الأوروبية.

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"الأدوية الأوروبية": أوميكرون سيُنهي المرحلة الوبائية لكورونا
سبق

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، أن يُحَول انتشار المتحورة أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

وقال ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية في مؤتمر صحفي: "مع زيادة المناعة لدى السكان، وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم؛ سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".

لكنه شدد على أنه "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة".

وأكدت مسؤولة حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود، أننا "ما زلنا أمام فيروس يتطور بسرعة كبيرة ويشكل تحديات جديدة".

ووفق المنظمة، يمكن أن يصاب أكثر من نصف الأوروبيين بالمتحورة أوميكرون في غضون شهرين في ضوء "موجة المد" الحالية.

ورغم أن المتحورة أوميكرون تبدو أكثر عدوى من المتحورات الأخرى، إلا أن الدراسات أظهرت انخفاضًا في خطر دخول المستشفى بعد الإصابة بهذه المتحورة يُقَدَّر أنه بين ثلث ونصف الخطر مقارنة بدلتا، وفق وكالة الأدوية الأوروبية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:50 AM

"الأدوية الأوروبية": أوميكرون سيُنهي المرحلة الوبائية لكورونا

قالت: سيُحَول انتشاره لمرض يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت وكالة الأدوية الأوروبية، أن يُحَول انتشار المتحورة أوميكرون، وباء كوفيد-19 إلى مرض يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

وقال ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية في مؤتمر صحفي: "مع زيادة المناعة لدى السكان، وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم؛ سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".

لكنه شدد على أنه "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة".

وأكدت مسؤولة حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود، أننا "ما زلنا أمام فيروس يتطور بسرعة كبيرة ويشكل تحديات جديدة".

ووفق المنظمة، يمكن أن يصاب أكثر من نصف الأوروبيين بالمتحورة أوميكرون في غضون شهرين في ضوء "موجة المد" الحالية.

ورغم أن المتحورة أوميكرون تبدو أكثر عدوى من المتحورات الأخرى، إلا أن الدراسات أظهرت انخفاضًا في خطر دخول المستشفى بعد الإصابة بهذه المتحورة يُقَدَّر أنه بين ثلث ونصف الخطر مقارنة بدلتا، وفق وكالة الأدوية الأوروبية.

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