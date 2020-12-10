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تحت شعار "معاً لمستقبل آسيا"..  "الفيصل " يشكر القائمين على ملف استضافة آسيا 2027

من أجل الظفر باستضافة الحدث القاري

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ شكره الجزيل لكل من ساهم في إعداد ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا ،2027 منذ مطلع العام الجاري.


وقال الفيصل: "أتمنى أن تكلل الجهود بإعلان فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات البطولة القارية، في ظل الدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الحكيمة التي أولت اهتماماً كبيرًا بالقطاع الرياضي وتوفير كل ما من شأنه النهوض بهذا المجال باستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية".


من جهته قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "اليوم نختتم فصلاً ونبدأ آخر من رحلتنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وباستكمال ملف الترشح للاستضافة وتقديمه رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة، نكون على أتم الاستعداد للمنافسة بقوة على استضافة البطولة".


ومن المقرر الإعلان عن الدولة المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027، خلال 2021 المقبل؛ حيث يمثل ملف الاستضافة العنصر الأهم في مجمل عملية الترشح؛ إذ تم الإعلان رسمياً عن ملف السعودية لاستضافة البطولة في سبتمبر الماضي 2020، تحت شعار «معاً لمستقبل آسيا».

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت شعار "معاً لمستقبل آسيا"..  "الفيصل " يشكر القائمين على ملف استضافة آسيا 2027
سبق

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ شكره الجزيل لكل من ساهم في إعداد ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا ،2027 منذ مطلع العام الجاري.


وقال الفيصل: "أتمنى أن تكلل الجهود بإعلان فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات البطولة القارية، في ظل الدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الحكيمة التي أولت اهتماماً كبيرًا بالقطاع الرياضي وتوفير كل ما من شأنه النهوض بهذا المجال باستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية".


من جهته قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "اليوم نختتم فصلاً ونبدأ آخر من رحلتنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وباستكمال ملف الترشح للاستضافة وتقديمه رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة، نكون على أتم الاستعداد للمنافسة بقوة على استضافة البطولة".


ومن المقرر الإعلان عن الدولة المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027، خلال 2021 المقبل؛ حيث يمثل ملف الاستضافة العنصر الأهم في مجمل عملية الترشح؛ إذ تم الإعلان رسمياً عن ملف السعودية لاستضافة البطولة في سبتمبر الماضي 2020، تحت شعار «معاً لمستقبل آسيا».

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:02 PM

تحت شعار "معاً لمستقبل آسيا"..  "الفيصل " يشكر القائمين على ملف استضافة آسيا 2027

من أجل الظفر باستضافة الحدث القاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ شكره الجزيل لكل من ساهم في إعداد ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا ،2027 منذ مطلع العام الجاري.


وقال الفيصل: "أتمنى أن تكلل الجهود بإعلان فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات البطولة القارية، في ظل الدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الحكيمة التي أولت اهتماماً كبيرًا بالقطاع الرياضي وتوفير كل ما من شأنه النهوض بهذا المجال باستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية".


من جهته قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "اليوم نختتم فصلاً ونبدأ آخر من رحلتنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وباستكمال ملف الترشح للاستضافة وتقديمه رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة، نكون على أتم الاستعداد للمنافسة بقوة على استضافة البطولة".


ومن المقرر الإعلان عن الدولة المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027، خلال 2021 المقبل؛ حيث يمثل ملف الاستضافة العنصر الأهم في مجمل عملية الترشح؛ إذ تم الإعلان رسمياً عن ملف السعودية لاستضافة البطولة في سبتمبر الماضي 2020، تحت شعار «معاً لمستقبل آسيا».

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