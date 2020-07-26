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حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35

عدد المرضى بالفيروس وصل إلى 273.113

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 حالة وفاة، و1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 273.113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.822 حالة وفاة.


وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 237.434 حالة، بينما توجد 1267 حالة في وضع حرج.

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حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 حالة وفاة، و1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 273.113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.822 حالة وفاة.


وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 237.434 حالة، بينما توجد 1267 حالة في وضع حرج.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:18 PM

حصيلة 24 ساعة.. إصابة 1.226 باكستانيًّا بـ"كورونا" ووفاة 35

عدد المرضى بالفيروس وصل إلى 273.113

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 حالة وفاة، و1.226 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 273.113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.822 حالة وفاة.


وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 237.434 حالة، بينما توجد 1267 حالة في وضع حرج.

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