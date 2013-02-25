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في أول زيارة.. "التميمي" يجتمع مع مديري 3 مستشفيات في "وادي الدواسر"

برفقة عدد من النواب والمديرين التنفيذيين للاطلاع على مشاريع التحول

تواصل قيادات تجمع الرياض الصحي الأول، زياراتها الميدانية لمستشفيات جنوب الرياض، لمواكبة ومتابعة مسيرة التحول المؤسسي في القطاع الصحي وتعريف المستشفيات الطرفية بالتجمع الأول وأهدافه.

وزار اليوم الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، برفقة عدد من النواب والمديرين التنفيذيين، حيث كان في استقباله مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، ومديري الإدارات والأقسام.

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع بقاعة المستشفى، بحضور مديري مستشفيات محافظتي الأفلاج والسليل، استمع التميمي، فيها، لشرح موجز من مدراء المستشفيات وما يقدمونه من خدمات صحية للمستفيدين في كل محافظة.
وأكد خلال كلمته، الفائدة المرجوة من الزيارة لأهمية هذه الفترة لكافة منسوبي منشآت التجمع في خارطة التحول المؤسسي والعمل على مواجهة كافة التحديات لاستكمال الإنجازات بالخطة المرسومة للارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن نجاح أي تجمع يأتي أساسه من الموظفين الذين هم رأس المال البشري ويعول عليهم في المسيرة التنموية لتحقيق رؤية 2030 التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

وقام "التميمي" بجولة تفقدية لكافة أقسام مستشفى وادي الدواسر العام، ووقف على الخدمات الصحية المقدمة وجاهزيتها بالإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أول زيارة.. "التميمي" يجتمع مع مديري 3 مستشفيات في "وادي الدواسر"
سبق

تواصل قيادات تجمع الرياض الصحي الأول، زياراتها الميدانية لمستشفيات جنوب الرياض، لمواكبة ومتابعة مسيرة التحول المؤسسي في القطاع الصحي وتعريف المستشفيات الطرفية بالتجمع الأول وأهدافه.

وزار اليوم الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، برفقة عدد من النواب والمديرين التنفيذيين، حيث كان في استقباله مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، ومديري الإدارات والأقسام.

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع بقاعة المستشفى، بحضور مديري مستشفيات محافظتي الأفلاج والسليل، استمع التميمي، فيها، لشرح موجز من مدراء المستشفيات وما يقدمونه من خدمات صحية للمستفيدين في كل محافظة.
وأكد خلال كلمته، الفائدة المرجوة من الزيارة لأهمية هذه الفترة لكافة منسوبي منشآت التجمع في خارطة التحول المؤسسي والعمل على مواجهة كافة التحديات لاستكمال الإنجازات بالخطة المرسومة للارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن نجاح أي تجمع يأتي أساسه من الموظفين الذين هم رأس المال البشري ويعول عليهم في المسيرة التنموية لتحقيق رؤية 2030 التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

وقام "التميمي" بجولة تفقدية لكافة أقسام مستشفى وادي الدواسر العام، ووقف على الخدمات الصحية المقدمة وجاهزيتها بالإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
05:57 PM

في أول زيارة.. "التميمي" يجتمع مع مديري 3 مستشفيات في "وادي الدواسر"

برفقة عدد من النواب والمديرين التنفيذيين للاطلاع على مشاريع التحول

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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تواصل قيادات تجمع الرياض الصحي الأول، زياراتها الميدانية لمستشفيات جنوب الرياض، لمواكبة ومتابعة مسيرة التحول المؤسسي في القطاع الصحي وتعريف المستشفيات الطرفية بالتجمع الأول وأهدافه.

وزار اليوم الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، برفقة عدد من النواب والمديرين التنفيذيين، حيث كان في استقباله مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، ومديري الإدارات والأقسام.

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع بقاعة المستشفى، بحضور مديري مستشفيات محافظتي الأفلاج والسليل، استمع التميمي، فيها، لشرح موجز من مدراء المستشفيات وما يقدمونه من خدمات صحية للمستفيدين في كل محافظة.
وأكد خلال كلمته، الفائدة المرجوة من الزيارة لأهمية هذه الفترة لكافة منسوبي منشآت التجمع في خارطة التحول المؤسسي والعمل على مواجهة كافة التحديات لاستكمال الإنجازات بالخطة المرسومة للارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن نجاح أي تجمع يأتي أساسه من الموظفين الذين هم رأس المال البشري ويعول عليهم في المسيرة التنموية لتحقيق رؤية 2030 التي رسم خارطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويمكن لأي مواطن الحصول على الخدمات المقدمة بزيارة أحد المراكز الصحية.

وقام "التميمي" بجولة تفقدية لكافة أقسام مستشفى وادي الدواسر العام، ووقف على الخدمات الصحية المقدمة وجاهزيتها بالإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة.

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