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تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في الضالع

الجيش اليمني استهدف تعزيزاتهم قبل التحاقها بالجبهات

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أثناء محاولة تسللهم في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في حبيل العبدي بمديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، في منطقة المواجهات.

وبيّن أن الاستهداف أدّى إلى تدمير عربة مدرعة وطقمين، ومقتل وجرح من كان على متنهم.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الضالع

الرئيسية/ أخبار العالم

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تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في الضالع
سبق

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أثناء محاولة تسللهم في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في حبيل العبدي بمديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، في منطقة المواجهات.

وبيّن أن الاستهداف أدّى إلى تدمير عربة مدرعة وطقمين، ومقتل وجرح من كان على متنهم.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
07:23 PM

تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في الضالع

الجيش اليمني استهدف تعزيزاتهم قبل التحاقها بالجبهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، أثناء محاولة تسللهم في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في حبيل العبدي بمديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها، في منطقة المواجهات.

وبيّن أن الاستهداف أدّى إلى تدمير عربة مدرعة وطقمين، ومقتل وجرح من كان على متنهم.

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