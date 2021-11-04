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خنقت بعضهم وأغرقت البقية.. المؤبد لـ"ألمانية" قتلت 5 من أطفالها الـ6

أعمارهم تتراوح بين سنة و8 أعوام

قضت محكمة ألمانية اليوم (الخميس) بسجن أم ألمانية سجناً مؤبداً، بعد إدانتها بجريمة قتل خمسة من أولادها الستة في بيتهم، في مدينة سولنينغن الواقعة إلى غرب ألمانيا.

وشددت محكمة فوبرتال على فظاعة الجريمة المرتكبة، وفي الأكثرية الساحقة من الأحكام المتعلقة بالجرائم المشابهة، تستبعدُ المحاكم الألمانية احتمال إطلاق سراح المُدانين بعد خمسة عشر عاماً، وهي المدة التي يقضيها غالباً المحكوم عليهم بالمؤبد في السجن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقتلت الأم أطفالها: ميلينا، وليوني، وصوفي، وتيمو، ولوكا، في سبتمبر 2020.

وذكر المدّعون أن الأم أعطت الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين سنة و8 سنوات، مسكّنات أولاً ثم قتلتهم عبر خنقهم أو إغراقهم.

وأرسلت الأم طفلها السادس، البكر، للبقاء مع جدّته قبل عملية القتل، ثم حاولت بعد الجريمة الانتحار بإلقاء نفسها أمام قطار في محطة دوسلدورف ولكنها لم تمت.

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خنقت بعضهم وأغرقت البقية.. المؤبد لـ"ألمانية" قتلت 5 من أطفالها الـ6
سبق

قضت محكمة ألمانية اليوم (الخميس) بسجن أم ألمانية سجناً مؤبداً، بعد إدانتها بجريمة قتل خمسة من أولادها الستة في بيتهم، في مدينة سولنينغن الواقعة إلى غرب ألمانيا.

وشددت محكمة فوبرتال على فظاعة الجريمة المرتكبة، وفي الأكثرية الساحقة من الأحكام المتعلقة بالجرائم المشابهة، تستبعدُ المحاكم الألمانية احتمال إطلاق سراح المُدانين بعد خمسة عشر عاماً، وهي المدة التي يقضيها غالباً المحكوم عليهم بالمؤبد في السجن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقتلت الأم أطفالها: ميلينا، وليوني، وصوفي، وتيمو، ولوكا، في سبتمبر 2020.

وذكر المدّعون أن الأم أعطت الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين سنة و8 سنوات، مسكّنات أولاً ثم قتلتهم عبر خنقهم أو إغراقهم.

وأرسلت الأم طفلها السادس، البكر، للبقاء مع جدّته قبل عملية القتل، ثم حاولت بعد الجريمة الانتحار بإلقاء نفسها أمام قطار في محطة دوسلدورف ولكنها لم تمت.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:57 PM

خنقت بعضهم وأغرقت البقية.. المؤبد لـ"ألمانية" قتلت 5 من أطفالها الـ6

أعمارهم تتراوح بين سنة و8 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة ألمانية اليوم (الخميس) بسجن أم ألمانية سجناً مؤبداً، بعد إدانتها بجريمة قتل خمسة من أولادها الستة في بيتهم، في مدينة سولنينغن الواقعة إلى غرب ألمانيا.

وشددت محكمة فوبرتال على فظاعة الجريمة المرتكبة، وفي الأكثرية الساحقة من الأحكام المتعلقة بالجرائم المشابهة، تستبعدُ المحاكم الألمانية احتمال إطلاق سراح المُدانين بعد خمسة عشر عاماً، وهي المدة التي يقضيها غالباً المحكوم عليهم بالمؤبد في السجن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقتلت الأم أطفالها: ميلينا، وليوني، وصوفي، وتيمو، ولوكا، في سبتمبر 2020.

وذكر المدّعون أن الأم أعطت الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين سنة و8 سنوات، مسكّنات أولاً ثم قتلتهم عبر خنقهم أو إغراقهم.

وأرسلت الأم طفلها السادس، البكر، للبقاء مع جدّته قبل عملية القتل، ثم حاولت بعد الجريمة الانتحار بإلقاء نفسها أمام قطار في محطة دوسلدورف ولكنها لم تمت.

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