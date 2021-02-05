تحقيقات في تسلل شخص لقاعدة تضم طائرة "بايدن".. هل يغادر الرئيس؟!

إحالة أي طلبات للحصول على معلومات إلى مكتب مختص بالقوات الجوية

يحقق سلاح الجو الأميركي، في حادثة تسلل في قاعدة أندروز المشتركة؛ وهي منشأة عسكرية في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند تضم طائرة الرئاسة، أي الطائرة التي تقلّ الرئيس.

ووفق العربية، قال متحدث باسم قاعدة أندروز المشتركة لـ"ABC News" في وقت متأخر الخميس: إن "فرداً غير مصرح له تمكن من الوصول إلى قاعدة أندروز المشتركة. الحادث قيد التحقيق".

العرب والعالم

كما أضاف أن "مكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية يقود هذا التحقيق، ويمكن إحالة أي طلبات للحصول على معلومات تتعلق بالحادث إلى هذا المكتب".

إلى ذلك لم يرد مكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية على الفور على طلب "ABC News" للتعليق وإعطاء المزيد من التفاصيل.

وليس من الواضح متى وقع الحادث أو ما إذا كان الفرد قادراً على الوصول إلى أي طائرة على خط الطيران.

بايدن إلى ويلمنغتون

يشار إلى أن قاعدة أندروز المشتركة تقع على بعد حوالي 14 ميلاً جنوب شرقي العاصمة واشنطن.

ومن المتوقع أن يغادر الرئيس جو بايدن قاعدة أندروز المشتركة، مساء الجمعة، إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وفق جدول نشره البيت الأبيض، مساء الخميس.

كما ذكر البيت الأبيض على موقعه: "من الناحية الفنية، تُستخدم "Air Force One" للإشارة لأي طائرة تابعة للقوات الجوية تقل الرئيس، ولكن من المعتاد الآن استخدام المصطلح للإشارة إلى طائرات محددة مجهزة لنقل القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف: "اليوم، يشير هذا الاسم إلى واحدة من طائرتين مخصصتين للغاية من سلسلة بوينغ 747-200B، تحمل الرمزين 28000 و29000".



