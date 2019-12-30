الاتحاد يبرم أول صفقاته الشتوية .. الأرجنتيني "ليوناردو"

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو جيل لاعب وسط نادي روزاريو الأرجنتيني دون الكشف عن تفاصيل أكثر عن العقد .

وبذلك يكون متوسط ميدان روزاريو الأرجنتيني أول صفقات نادي اتحاد جدة في الميركاتو الشتوي القادم في شهر يناير المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة ستكلف خزينة الاتحاد 1.5 مليون دولار.

يشار أن إدارة الاتحاد تعمل جاهدة لدعم الفريق بصفقات مميزة خلال الميركاتو الشتوي بطلب من الهولندي تين كات المدير الفني للفريق الذي طلب التعاقد مع 3 لاعبين على وجه السرعة، وهم قلب دفاع وصانع ألعاب ورأس حربة.