حملة بايدن ترد على ترامب: أمريكا ستُخرج المتجاوزين من البيت الأبيض

تعليقًا على تقارير تحدثت عن احتمال رفضه نتيجة الانتخابات إن لم تكن لصالحه

ردت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الجمعة على تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ليس لديه خطط للإقرار بالهزيمة، بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها "إخراج المتجاوزين" من البيت الأبيض، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكرت حملة بايدن في بيان تعليقًا على التقارير التي تحدثت عن احتمال رفض الرئيس ترامب نتيجة الانتخابات إن لم تكن لصالحه: "يمكن للولايات المتحدة مرافقة المتجاوزين خارج البيت الأبيض".

وقال المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس في بيان: "سيقرر الشعب الأمريكي نتيجة هذه الانتخابات"، و"حكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على إخراج المتجاوزين من البيت الأبيض"، في وقت يتقدم فيه بايدن على ترامب في ولايات حاسمة، من بينها بنسلفانيا وجورجيا.

وقلب المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت؛ الأمر الذي يؤهله للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

وهاجم الرئيس ترامب اليوم الجمعة مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة عليه فيها؛ إذ يسبقه حتى الآن بنحو 7 آلاف صوت.

ونقل ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر مقولة لأحد مقدمي البرامج في قناة فوكس نيوز، قال فيها "إن لمقاطعة فيلادلفيا تاريخًا فاسدًا في نزاهة الانتخابات"، مشككًا مجددًا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرًا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

وصوّت 87 في المئة من سكان مقاطعة فيلادلفيا للمرشح الديمقراطي جو بايدن؛ الأمر الذي ساعده في قلب النتيجة لصالحه خلال الساعات القليلة الماضية.