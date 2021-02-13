"الصحة" تدعو إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن"

في مختلف مناطق المملكة.. ويمكن زيارتها دون حجز موعد

دعت وزارة الصحة، إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن"، التي هيّأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق) وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم.

ولفتت النظر إلى أن العيادات يمكن زيارتها دون حجز موعد وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ودعت الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.