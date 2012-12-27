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"بر الشرائع" تقدم مساعدات مالية تجاوزت 123 ألفًا لسد احتياجات 680 مستفيدًا

الجمعية قامت بتوزيع 49 سلالة غذائية و 19 ألف عبوة سقيا وتفرش 10 منازل

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بمساعدات مالية بلغت 123022 ريالاً، لـ 680 مستفيدًا، كما وزعت 49 سلة غذائية، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية قدمت مساعدات مالية قدرت 76272 ريالاً للمستفيدين كما أسهمت بمبلغ 55750 ريالاً مساعدات مالية للأيتام والأرامل كما وزعت 49 سلة غذائية و19960 عبوة سقيا ماء للمستفيدين المسجلين بالجمعية وأسهمت في فرش 10 منازل وذلك خلال تقريرها لشهر نوفمبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية استقبلت أكثر من 49 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

جمعية البر الخيرية

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"بر الشرائع" تقدم مساعدات مالية تجاوزت 123 ألفًا لسد احتياجات 680 مستفيدًا
سبق

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بمساعدات مالية بلغت 123022 ريالاً، لـ 680 مستفيدًا، كما وزعت 49 سلة غذائية، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية قدمت مساعدات مالية قدرت 76272 ريالاً للمستفيدين كما أسهمت بمبلغ 55750 ريالاً مساعدات مالية للأيتام والأرامل كما وزعت 49 سلة غذائية و19960 عبوة سقيا ماء للمستفيدين المسجلين بالجمعية وأسهمت في فرش 10 منازل وذلك خلال تقريرها لشهر نوفمبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية استقبلت أكثر من 49 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
11:33 PM

"بر الشرائع" تقدم مساعدات مالية تجاوزت 123 ألفًا لسد احتياجات 680 مستفيدًا

الجمعية قامت بتوزيع 49 سلالة غذائية و 19 ألف عبوة سقيا وتفرش 10 منازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بمساعدات مالية بلغت 123022 ريالاً، لـ 680 مستفيدًا، كما وزعت 49 سلة غذائية، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية قدمت مساعدات مالية قدرت 76272 ريالاً للمستفيدين كما أسهمت بمبلغ 55750 ريالاً مساعدات مالية للأيتام والأرامل كما وزعت 49 سلة غذائية و19960 عبوة سقيا ماء للمستفيدين المسجلين بالجمعية وأسهمت في فرش 10 منازل وذلك خلال تقريرها لشهر نوفمبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية استقبلت أكثر من 49 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

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