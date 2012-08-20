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مثلث بديع بسماء العرب.. واعد "البراق" و"الأحدب" و"سيد الخواتم"!

"فلكية جدة": ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وفرصة مثالية للتصوير الفلكي

يُرصد بسماء الوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الجمعة وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر الأحدب سيكون ظاهراً بالقرب من كوكب زحل، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي، وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأشار إلى أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ويتكون من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهيليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأضاف: "يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات؛ بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج".

وسيلاحظ مساء يوم غد السبت أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق، وسيصبح ظاهريا قرب المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مثلث بديع بسماء العرب.. واعد "البراق" و"الأحدب" و"سيد الخواتم"!
سبق

يُرصد بسماء الوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الجمعة وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر الأحدب سيكون ظاهراً بالقرب من كوكب زحل، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي، وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأشار إلى أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ويتكون من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهيليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأضاف: "يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات؛ بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج".

وسيلاحظ مساء يوم غد السبت أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق، وسيصبح ظاهريا قرب المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
06:51 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
08:03 PM

مثلث بديع بسماء العرب.. واعد "البراق" و"الأحدب" و"سيد الخواتم"!

"فلكية جدة": ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وفرصة مثالية للتصوير الفلكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُرصد بسماء الوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم الجمعة وبداية الليل، اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر الأحدب سيكون ظاهراً بالقرب من كوكب زحل، وسيكون بالقرب منهما (إلى اليسار بالنسبة للراصد) كوكب المشتري البراق، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي، وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

وأشار إلى أن زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ويتكون من الغاز وبشكل رئيس من الهيدروجين والهيليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأضاف: "يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات؛ بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق، وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج".

وسيلاحظ مساء يوم غد السبت أن القمر قد ابتعد عن زحل نحو الشرق، وسيصبح ظاهريا قرب المشتري، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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