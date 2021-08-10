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اللاعب "مؤمن زكريا" يتعرّض لوعكة صحية ويُنقل للمستشفى

تعرّض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري لوعكة صحيّة استدعت نقله لأحد المستشفيات.

ونشر اللاعب صورةً له من المستشفى عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ وهو على السرير الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية: فإن اللاعب قد نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وتعرُّضه للإغماء في منزله.

وكان اللاعب قد ابتعد عن الملاعب منذ نحو عامين بعدما تعرّض للإصابة بضمور في الأعصاب، وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وكان اللاعب قد زفّ البشرى لمتابعيه في وقت سابق بعدما غرّد على موقع تويتر قائلًا: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبًا سأكون معكم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اللاعب "مؤمن زكريا" يتعرّض لوعكة صحية ويُنقل للمستشفى
سبق

تعرّض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري لوعكة صحيّة استدعت نقله لأحد المستشفيات.

ونشر اللاعب صورةً له من المستشفى عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ وهو على السرير الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية: فإن اللاعب قد نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وتعرُّضه للإغماء في منزله.

وكان اللاعب قد ابتعد عن الملاعب منذ نحو عامين بعدما تعرّض للإصابة بضمور في الأعصاب، وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وكان اللاعب قد زفّ البشرى لمتابعيه في وقت سابق بعدما غرّد على موقع تويتر قائلًا: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبًا سأكون معكم".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:53 PM

اللاعب "مؤمن زكريا" يتعرّض لوعكة صحية ويُنقل للمستشفى

A A A
محمد السيّد - الرياض
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3,810

تعرّض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري لوعكة صحيّة استدعت نقله لأحد المستشفيات.

ونشر اللاعب صورةً له من المستشفى عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ وهو على السرير الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية: فإن اللاعب قد نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وتعرُّضه للإغماء في منزله.

وكان اللاعب قد ابتعد عن الملاعب منذ نحو عامين بعدما تعرّض للإصابة بضمور في الأعصاب، وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وكان اللاعب قد زفّ البشرى لمتابعيه في وقت سابق بعدما غرّد على موقع تويتر قائلًا: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبًا سأكون معكم".

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