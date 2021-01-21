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أمين مجلس التعاون يستعرض مستجدات الأوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي

ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع سفيرة هولندا لدى المملكة

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية باتريك سيمونيه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما في عام 1988, إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الدكتور الحجرف بمكتبه اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية السعودية جانييت ألبيردا وجرى خلال الاستقبال الذي حضره الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة هولندا.

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أمين مجلس التعاون يستعرض مستجدات الأوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي
سبق

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية باتريك سيمونيه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما في عام 1988, إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الدكتور الحجرف بمكتبه اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية السعودية جانييت ألبيردا وجرى خلال الاستقبال الذي حضره الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة هولندا.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:50 PM

أمين مجلس التعاون يستعرض مستجدات الأوضاع مع سفير الاتحاد الأوروبي

ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع سفيرة هولندا لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية باتريك سيمونيه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمل في مجالات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تحت إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما في عام 1988, إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الدكتور الحجرف بمكتبه اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية السعودية جانييت ألبيردا وجرى خلال الاستقبال الذي حضره الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة هولندا.

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