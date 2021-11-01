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تجاوزت حد المنع.. رسالة عن الدعم تُربك مُربي "الماشية"

"سبق" رصدت استفسارات كثيرة على صفحة المستفيدين بـ"بتويتر"

أربكت رسالة تلقاها أمس عدد من مربي الماشية ممن يستفيدون من الدعم بعد أن حملت عبارة مفادها تجاوزت الحد المانع لصرف الإعانة على الرغم من أن الكثير منهم وبحسب ما ذكر لم يصل الرقم الذي حدد في الشروط للمنع والبالغ 500 رأس من الأغنام والماعز وأكثر من 30 رأسًا للإبل، وأكثر من 15 رأسًا للأبقار.

ورصدت "سبق" عددًا كبيرًا من الاستفسارات التي انهالت على صفحة المستفيدين على "تويتر" للسؤال حول مفاد هذه الرسالة.

وبيّن عددٌ من المربين بأنهم تفاجؤوا أمس برسالة على الرغم من ان بعضهم لا يزال أقل من الرقم الذي حددته الوزارة للمنع، موضحين أن الرسالة أكدت استيفاء شروط الأهلية فيما بيّنت أنه وبناء على البيانات فلقد تم تجاوز الحد المانع للصرف في برنامج الإعانات الزراعية مطالبين بإيضاح حول تلك الرسالة.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق أنه في حال الرغبة في تعديل المربين لأعداد مواشيهم فيمكنهم زيارة فرع الوزارة، وطلب تعديل أعداد الماشية في البطاقة الصحية، ومن ثَمّ الانتظار حتى اعتمادها.

وبرنامج "دعم صغار مربي الماشية" هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج "الإعانات الزراعية" في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، موضحة أن البرنامج يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.


وأعلن البرنامج أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة كالتالي: أن يكون سعوديًا أو حاملاً لبطاقة التنقل، أن يكون من صغار مربي المواشي، ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص، ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيوائي، ألا يقل سنّه عن 21 سنة، أن يكون حاصلاً على البطاقة الصحية، أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة، أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية، وأن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجاوزت حد المنع.. رسالة عن الدعم تُربك مُربي "الماشية"
سبق

أربكت رسالة تلقاها أمس عدد من مربي الماشية ممن يستفيدون من الدعم بعد أن حملت عبارة مفادها تجاوزت الحد المانع لصرف الإعانة على الرغم من أن الكثير منهم وبحسب ما ذكر لم يصل الرقم الذي حدد في الشروط للمنع والبالغ 500 رأس من الأغنام والماعز وأكثر من 30 رأسًا للإبل، وأكثر من 15 رأسًا للأبقار.

ورصدت "سبق" عددًا كبيرًا من الاستفسارات التي انهالت على صفحة المستفيدين على "تويتر" للسؤال حول مفاد هذه الرسالة.

وبيّن عددٌ من المربين بأنهم تفاجؤوا أمس برسالة على الرغم من ان بعضهم لا يزال أقل من الرقم الذي حددته الوزارة للمنع، موضحين أن الرسالة أكدت استيفاء شروط الأهلية فيما بيّنت أنه وبناء على البيانات فلقد تم تجاوز الحد المانع للصرف في برنامج الإعانات الزراعية مطالبين بإيضاح حول تلك الرسالة.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق أنه في حال الرغبة في تعديل المربين لأعداد مواشيهم فيمكنهم زيارة فرع الوزارة، وطلب تعديل أعداد الماشية في البطاقة الصحية، ومن ثَمّ الانتظار حتى اعتمادها.

وبرنامج "دعم صغار مربي الماشية" هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج "الإعانات الزراعية" في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، موضحة أن البرنامج يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.


وأعلن البرنامج أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة كالتالي: أن يكون سعوديًا أو حاملاً لبطاقة التنقل، أن يكون من صغار مربي المواشي، ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص، ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيوائي، ألا يقل سنّه عن 21 سنة، أن يكون حاصلاً على البطاقة الصحية، أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة، أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية، وأن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
12:40 AM

تجاوزت حد المنع.. رسالة عن الدعم تُربك مُربي "الماشية"

"سبق" رصدت استفسارات كثيرة على صفحة المستفيدين بـ"بتويتر"

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قاسم الخبراني - الرياض
4
69,996

أربكت رسالة تلقاها أمس عدد من مربي الماشية ممن يستفيدون من الدعم بعد أن حملت عبارة مفادها تجاوزت الحد المانع لصرف الإعانة على الرغم من أن الكثير منهم وبحسب ما ذكر لم يصل الرقم الذي حدد في الشروط للمنع والبالغ 500 رأس من الأغنام والماعز وأكثر من 30 رأسًا للإبل، وأكثر من 15 رأسًا للأبقار.

ورصدت "سبق" عددًا كبيرًا من الاستفسارات التي انهالت على صفحة المستفيدين على "تويتر" للسؤال حول مفاد هذه الرسالة.

وبيّن عددٌ من المربين بأنهم تفاجؤوا أمس برسالة على الرغم من ان بعضهم لا يزال أقل من الرقم الذي حددته الوزارة للمنع، موضحين أن الرسالة أكدت استيفاء شروط الأهلية فيما بيّنت أنه وبناء على البيانات فلقد تم تجاوز الحد المانع للصرف في برنامج الإعانات الزراعية مطالبين بإيضاح حول تلك الرسالة.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق أنه في حال الرغبة في تعديل المربين لأعداد مواشيهم فيمكنهم زيارة فرع الوزارة، وطلب تعديل أعداد الماشية في البطاقة الصحية، ومن ثَمّ الانتظار حتى اعتمادها.

وبرنامج "دعم صغار مربي الماشية" هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج "الإعانات الزراعية" في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، موضحة أن البرنامج يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.


وأعلن البرنامج أن متطلبات وشروط الحصول على الخدمة كالتالي: أن يكون سعوديًا أو حاملاً لبطاقة التنقل، أن يكون من صغار مربي المواشي، ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص، ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيوائي، ألا يقل سنّه عن 21 سنة، أن يكون حاصلاً على البطاقة الصحية، أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة، أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية، وأن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

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