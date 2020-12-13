النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الديمقراطي الكردي": السلطات التركية اعتقلت أكثر من 16 ألفًا من أعضاء الحزب

"إبرو جوناي": نتعرض إلى "مذبحة سياسية"

قالت المتحدثة باسم كتلة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إبرو جوناي، ان حزبهم يتعرض إلى "مذبحة سياسية"، لافتة إلى اعتقال 16 ألفًا و490 من أعضاء الحزب من قبل السلطات التركية، حسب صحيفة "زمان" المعارضة
وأشارت خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إلى حملات الاعتقال والسجن التي تشنها السلطات الأمنية التركية ضد أعضاء الحزب الكردي.
وأكدت جوناي أنه من إجمالي الموقوفين، "تم حبس 3 آلاف و695 عضوًا"، وقالت: "كان من بينهم 93 رئيس شعبة بالولايات، و194 رئيس شعبة بالدوائر، و18 نائبًا برلمانيًا، و23 من أعضاء الجمعية التنفيذية، و21 عضوًا بمجلس الحزب، وأكثر من 800 قيادي بفروع الحزب في المدن والبلدات"، مضيقة أن "السلطات التركية تحتجز حاليا 7 نواب، و15 عضوًا باللجنة التنفيذية للحزب كرهائن".
وأوضحت جوناي أن السلطات التركية "أسقطت الحصانة عن 13 نائبًا برلمانيًا من الحزب، وفرضت الوصاية على 48 بلدية تابعة للحزب، منذ 19 أغسطس 2019، من بينها 3 مدن كبرى، و5 ولايات، و33 دائرة، و7 بلدات".
وكشفت أن "السلطات حاليا تحتجز 18 من رؤساء فروع الحزب بالبلديات كرهائن، وتضع 7 رؤساء فروع بالبلديات رهن الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن "السلطات التركية قامت أيضًا بفصل 82 عضوًا بمجالس البلديات من مناصبهم، واعتقال 119 عضوًا بمجالس البلديات وحبس 2 منهم".

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إبرو جوناي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الديمقراطي الكردي": السلطات التركية اعتقلت أكثر من 16 ألفًا من أعضاء الحزب
سبق

قالت المتحدثة باسم كتلة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إبرو جوناي، ان حزبهم يتعرض إلى "مذبحة سياسية"، لافتة إلى اعتقال 16 ألفًا و490 من أعضاء الحزب من قبل السلطات التركية، حسب صحيفة "زمان" المعارضة
وأشارت خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إلى حملات الاعتقال والسجن التي تشنها السلطات الأمنية التركية ضد أعضاء الحزب الكردي.
وأكدت جوناي أنه من إجمالي الموقوفين، "تم حبس 3 آلاف و695 عضوًا"، وقالت: "كان من بينهم 93 رئيس شعبة بالولايات، و194 رئيس شعبة بالدوائر، و18 نائبًا برلمانيًا، و23 من أعضاء الجمعية التنفيذية، و21 عضوًا بمجلس الحزب، وأكثر من 800 قيادي بفروع الحزب في المدن والبلدات"، مضيقة أن "السلطات التركية تحتجز حاليا 7 نواب، و15 عضوًا باللجنة التنفيذية للحزب كرهائن".
وأوضحت جوناي أن السلطات التركية "أسقطت الحصانة عن 13 نائبًا برلمانيًا من الحزب، وفرضت الوصاية على 48 بلدية تابعة للحزب، منذ 19 أغسطس 2019، من بينها 3 مدن كبرى، و5 ولايات، و33 دائرة، و7 بلدات".
وكشفت أن "السلطات حاليا تحتجز 18 من رؤساء فروع الحزب بالبلديات كرهائن، وتضع 7 رؤساء فروع بالبلديات رهن الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن "السلطات التركية قامت أيضًا بفصل 82 عضوًا بمجالس البلديات من مناصبهم، واعتقال 119 عضوًا بمجالس البلديات وحبس 2 منهم".

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:27 PM

"الديمقراطي الكردي": السلطات التركية اعتقلت أكثر من 16 ألفًا من أعضاء الحزب

"إبرو جوناي": نتعرض إلى "مذبحة سياسية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
376

قالت المتحدثة باسم كتلة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إبرو جوناي، ان حزبهم يتعرض إلى "مذبحة سياسية"، لافتة إلى اعتقال 16 ألفًا و490 من أعضاء الحزب من قبل السلطات التركية، حسب صحيفة "زمان" المعارضة
وأشارت خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، إلى حملات الاعتقال والسجن التي تشنها السلطات الأمنية التركية ضد أعضاء الحزب الكردي.
وأكدت جوناي أنه من إجمالي الموقوفين، "تم حبس 3 آلاف و695 عضوًا"، وقالت: "كان من بينهم 93 رئيس شعبة بالولايات، و194 رئيس شعبة بالدوائر، و18 نائبًا برلمانيًا، و23 من أعضاء الجمعية التنفيذية، و21 عضوًا بمجلس الحزب، وأكثر من 800 قيادي بفروع الحزب في المدن والبلدات"، مضيقة أن "السلطات التركية تحتجز حاليا 7 نواب، و15 عضوًا باللجنة التنفيذية للحزب كرهائن".
وأوضحت جوناي أن السلطات التركية "أسقطت الحصانة عن 13 نائبًا برلمانيًا من الحزب، وفرضت الوصاية على 48 بلدية تابعة للحزب، منذ 19 أغسطس 2019، من بينها 3 مدن كبرى، و5 ولايات، و33 دائرة، و7 بلدات".
وكشفت أن "السلطات حاليا تحتجز 18 من رؤساء فروع الحزب بالبلديات كرهائن، وتضع 7 رؤساء فروع بالبلديات رهن الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن "السلطات التركية قامت أيضًا بفصل 82 عضوًا بمجالس البلديات من مناصبهم، واعتقال 119 عضوًا بمجالس البلديات وحبس 2 منهم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,485
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,009

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة