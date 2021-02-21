النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تنفذ 1493 جولة على مساجد وجوامع حائل خلال أسبوع

إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا تمثلت في عدد من المحاضرات الدعوية

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، 1493 جولة وزيارة لمساجد وجوامع المنطقة، وصيانة عدد 315 مسجدًا، ومبادرة لتوزيع الكمامات على الجوامع، كما تم إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا، تمثلت في عدد من المحاضرات والكلمات الدعوية، قدّمها عدد من الدعاة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح، ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، والتوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها، ومنها ما صدر من جهات الاختصاص بشأن الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة في خدمة أبناء المجتمع.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تنفذ 1493 جولة على مساجد وجوامع حائل خلال أسبوع
سبق

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، 1493 جولة وزيارة لمساجد وجوامع المنطقة، وصيانة عدد 315 مسجدًا، ومبادرة لتوزيع الكمامات على الجوامع، كما تم إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا، تمثلت في عدد من المحاضرات والكلمات الدعوية، قدّمها عدد من الدعاة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح، ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، والتوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها، ومنها ما صدر من جهات الاختصاص بشأن الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة في خدمة أبناء المجتمع.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:56 AM

"الشؤون الإسلامية" تنفذ 1493 جولة على مساجد وجوامع حائل خلال أسبوع

إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا تمثلت في عدد من المحاضرات الدعوية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
88

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، 1493 جولة وزيارة لمساجد وجوامع المنطقة، وصيانة عدد 315 مسجدًا، ومبادرة لتوزيع الكمامات على الجوامع، كما تم إقامة 160 نشاطًا توعويًّا ودعويًّا، تمثلت في عدد من المحاضرات والكلمات الدعوية، قدّمها عدد من الدعاة عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل محمد بن عمر السائح، ضرورة الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، والتوجيه والإرشاد إلى بعض القضايا والتذكير بها، ومنها ما صدر من جهات الاختصاص بشأن الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة في خدمة أبناء المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,309
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,686

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة