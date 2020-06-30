كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا. وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .

عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة محمد المواسي سبق 2020-06-30 كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.



وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 04:08 PM

عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًا





A A A





3 مشاركة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.



وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .