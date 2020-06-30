النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة

إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة
سبق

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:08 PM

عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة

إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًا

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
4,575

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة