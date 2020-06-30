عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة
إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًا
كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .
فيروس كورونا الجديد
عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة
محمد المواسي
سبق
2020-06-30
كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:08 PM
عاودت الارتفاع.. 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالمملكة
إجمالي الإصابات بلغ أكثر 190 ألفًا
كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 3,648 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة لتعاود الارتفاع بعد تنازل في الحالات المتعافية مؤخرًا.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 190 ألفًا .