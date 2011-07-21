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طقس صحو بمكة المكرمة وغائم جزئيًّا بالمشاعر المقدسة

"الوطني للأرصاد": درجة الحرارة في منى 30 ومزدلفة 31

تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة وغائمًا جزئيًّا على المشاعر المقدسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12- 32كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر؛ فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30، ومزدلفة 31.

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طقس صحو بمكة المكرمة وغائم جزئيًّا بالمشاعر المقدسة
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة وغائمًا جزئيًّا على المشاعر المقدسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12- 32كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر؛ فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30، ومزدلفة 31.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
09:09 AM

طقس صحو بمكة المكرمة وغائم جزئيًّا بالمشاعر المقدسة

"الوطني للأرصاد": درجة الحرارة في منى 30 ومزدلفة 31

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة وغائمًا جزئيًّا على المشاعر المقدسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12- 32كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر؛ فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 30، ومزدلفة 31.

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