"الزيد " رئيساً تنفيذياً لشركة الملاحة الجوية السعودية

وافق مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على تعيين المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد رئيساً تنفيذياً للشركة.
فيما هنأ الرئيس وأعضاء المجلس المهندس عبدالعزيز الزيد بمناسبة تعيينه متمنين له التوفيق والنجاح.
وافق مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على تعيين المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد رئيساً تنفيذياً للشركة.
فيما هنأ الرئيس وأعضاء المجلس المهندس عبدالعزيز الزيد بمناسبة تعيينه متمنين له التوفيق والنجاح.
وافق مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على تعيين المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد رئيساً تنفيذياً للشركة.
فيما هنأ الرئيس وأعضاء المجلس المهندس عبدالعزيز الزيد بمناسبة تعيينه متمنين له التوفيق والنجاح.
وافق مجلس مديري شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على تعيين المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد رئيساً تنفيذياً للشركة.
فيما هنأ الرئيس وأعضاء المجلس المهندس عبدالعزيز الزيد بمناسبة تعيينه متمنين له التوفيق والنجاح.