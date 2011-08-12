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الجموع تشيع الزوجة وتأجيل دفن 3 من ضحايا "مسلة جازان"انتظارًا للصك

شيعت جموع من المواطنين عصر اليوم بإسكان رمادة في محافظة أحد المسارحة بجازان، ضحية وادي مسلة، والتي لقيت حتفها مع أربعة من أفراد أسرتها: الزوج وثلاثة أطفال، بعد أن جرفت مركبتهم السيول، فيما تم تأجيل دفن ثلاثة منهم بسبب صك حصر الورثة؛ كون والد الزوج متوفى وفي انتظار أن تتم الإجراءات الأسبوع المقبل بداية أول دوام بعد عيد الأضحى.

وكان صك حصر الورثة أجل اليوم دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة، والذين تم العثور عليهم والذي كان من المقرر أن يتم اليوم، وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية.

وقال شقيق الزوجة فارس الكعبي لـ"سبق"؛ إنه تمت الموافقة على تسليم جثمان شقيقته، بينما رفض تسليم جثمان الأب والطفلين إلا بصك حصر للورثة، وبيّن أنه قد يتم تأجيل الدفن للأسبوع القادم.

وكانت المأساة بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام، ما تسبب في انجرافها وغرقهم جميعًا؛ حيث تم العثور على أربعة منهم، بينما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى الوقت الحالي.

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الجموع تشيع الزوجة وتأجيل دفن 3 من ضحايا "مسلة جازان"انتظارًا للصك
سبق

شيعت جموع من المواطنين عصر اليوم بإسكان رمادة في محافظة أحد المسارحة بجازان، ضحية وادي مسلة، والتي لقيت حتفها مع أربعة من أفراد أسرتها: الزوج وثلاثة أطفال، بعد أن جرفت مركبتهم السيول، فيما تم تأجيل دفن ثلاثة منهم بسبب صك حصر الورثة؛ كون والد الزوج متوفى وفي انتظار أن تتم الإجراءات الأسبوع المقبل بداية أول دوام بعد عيد الأضحى.

وكان صك حصر الورثة أجل اليوم دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة، والذين تم العثور عليهم والذي كان من المقرر أن يتم اليوم، وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية.

وقال شقيق الزوجة فارس الكعبي لـ"سبق"؛ إنه تمت الموافقة على تسليم جثمان شقيقته، بينما رفض تسليم جثمان الأب والطفلين إلا بصك حصر للورثة، وبيّن أنه قد يتم تأجيل الدفن للأسبوع القادم.

وكانت المأساة بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام، ما تسبب في انجرافها وغرقهم جميعًا؛ حيث تم العثور على أربعة منهم، بينما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى الوقت الحالي.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:21 PM

الجموع تشيع الزوجة وتأجيل دفن 3 من ضحايا "مسلة جازان"انتظارًا للصك

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قاسم الخبراني - جازان
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شيعت جموع من المواطنين عصر اليوم بإسكان رمادة في محافظة أحد المسارحة بجازان، ضحية وادي مسلة، والتي لقيت حتفها مع أربعة من أفراد أسرتها: الزوج وثلاثة أطفال، بعد أن جرفت مركبتهم السيول، فيما تم تأجيل دفن ثلاثة منهم بسبب صك حصر الورثة؛ كون والد الزوج متوفى وفي انتظار أن تتم الإجراءات الأسبوع المقبل بداية أول دوام بعد عيد الأضحى.

وكان صك حصر الورثة أجل اليوم دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة، والذين تم العثور عليهم والذي كان من المقرر أن يتم اليوم، وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية.

وقال شقيق الزوجة فارس الكعبي لـ"سبق"؛ إنه تمت الموافقة على تسليم جثمان شقيقته، بينما رفض تسليم جثمان الأب والطفلين إلا بصك حصر للورثة، وبيّن أنه قد يتم تأجيل الدفن للأسبوع القادم.

وكانت المأساة بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام، ما تسبب في انجرافها وغرقهم جميعًا؛ حيث تم العثور على أربعة منهم، بينما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى الوقت الحالي.

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