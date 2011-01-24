أمير الكويت يُعيد تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً للوزراء

كما كلّفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم

أعاد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح؛ اليوم الأحد، تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح؛ رئيساً للوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وكان أمير الكويت قد قبل في وقت سابق استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد؛ والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل؛ كل في شؤون منصبه، إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.